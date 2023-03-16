«Чебурашка» уже в онлайн-кинотеатре

Полезно знать 16.03.2023 09:21
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16.03.2023 09:21
Самый кассовый фильм в истории российского кинопроката — «Чебурашка» с 16 марта могут посмотреть пользователи онлайн-кинотеатра Okko.
Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов. За десять дней он обогнал предыдущего рекордсмена, комедию «Холоп» Клима Шипенко.
Персонаж фильма «Чебурашка» знаком с детства всем: детям и их родителям, бабушкам и дедушкам, он родной и понятный для всех поколений зрителей. Фильм не только вызывает ностальгические эмоции, но и учит важному: беречь свою семью и заботиться о близких. Режиссёр фильма — Дмитрий Дьяченко, в картине сыграли известные российские актёры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.
Сбер — генеральный партнёр фильма. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино.
Интересные факты о съёмках фильма:
• Чебурашка — персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые он появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году.
• Для съёмок фильма было использовано шесть тонн апельсинов.
• Работа над сценарием фильма «Чебурашка» длилась 1,5 года.
• Съёмки велись с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. в Москве и Подмосковье, а также в знаковых и живописных локациях в Пятигорске, Кисловодске и Сочи.
• До начала съёмок создатели собрали и утвердили единую цветовую палитру фильма, которой в процессе производства придерживались все цеха и департаменты.
• Помимо актёров, в съёмках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана.
• Ещё один важный герой фильма — легендарный советский мотороллер «Муравей», любимое транспортное средство Гены в исполнении Сергея Гармаша.
• После долгих обсуждений, какого роста должен быть главный герой, создатели фильма остановились на 65 см: Чебурашка примерно по колено взрослому человеку.
• Эмоции и голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина.
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