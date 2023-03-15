Освобожденного от уголовного наказания волгоградца все же осудят за ДТП под веществами





Прокуратура добилась отмены судебного постановления о прекращении уголовного дела в отношении 22-летнего водителя, который в состоянии опьянения сбил пешехода в Волгограде. Об этом сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

ДТП произошло 21 сентября 2021 года в Советском районе Волгограда. Молодой человек, управляя машиной под воздействием неустановленных веществ, совершил наезд на пешехода напротив дома №22 по улице Полухина. Советский районный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Водитель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения).

- При вынесении постановления о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, судом не принято во внимание, что мужчина совершил преступление в состоянии опьянения, вызванного употреблением неустановленных веществ, - пояснила Черединина. - Опасность такого деяния заключается в возможности причинения вреда интересам общества, государства, неопределенного круга лиц, поскольку автомобиль является источником повышенной опасности.

Апелляционная инстанция областного суда направила уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.



