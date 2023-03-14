



В Волгограде 86-летняя женщина оказалась под колесами грузовика на территории больницы №25 в Дзержинском районе. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель после наезда на пенсионерку покинул место происшествия.

Авария, сообщают полицейские, произошла накануне утром.

– По предварительной информации, в 10.48 32-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 86-летнюю женщину. Пострадавшая в этом момент шла по проезжей части в попутном направлении, – говорится в сводке ГУ МВД. – С места ДТП водитель скрылся, после чего вернулся обратно. В отношении водителя, скрывшегося с места ДТП, возбуждено административное расследование.

Пострадавшая была госпитализирована в ту же больницу №25. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Как стало известно ИА «Высота 102», водитель грузовика доставлял воду в медицинское учреждение.