Федеральные новости

В России прекращают публиковать данные о вакцинированных от COVID-19

Федеральные новости 13.03.2023 11:48
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13.03.2023 11:48


На федеральном портале «Стопкоронавирус. РФ» больше не будут публиковать данные о количестве вакцинированных россиян и коллективном иммунитете, сообщают федеральные СМИ.
В Роспотребнадзоре РФ, как пишет «Ъ», объяснили, что сейчас отпала необходимость в публикации такой информации. Ведомство поясняет, что антитела к COVID-19 обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений болезни. Ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий. В нынешних условиях, считают в Роспотребнадзоре, такая практика уже не нужна.
Сообщается, что теперь информация о числе людей, прошедших вакцинацию, будет периодически публиковаться Минздравом России наравне с данными о вакцинации от гриппа.
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 142 человека, из которых 14 потребовалась госпитализация. Последний смертельный случай от этого вируса был зафиксирован в регионе 3 марта. 

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