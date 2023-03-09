Спорт

Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкам

Спорт 09.03.2023 20:58
0
09.03.2023 20:58



В матче 7-го тура второй части предварительного этапа женской суперлиги волгоградские гандболистки сегодня, 9 марта  уступили дома действующему чемпиону страны и одному из нынешних лидеров турнира «Ростов-Дону» со счётом 20:24. Как сообщает ИА «Высота 102», счёт в матче открыли гости уже на второй минуте. В результате длительной комбинации  их игрок вышла на атакующую позицию и переиграла голкипера хозяек Надежду Колесникову. Сравняла счёт Анастасия Старшова после передачи Олеси Горячевой.  После этого команды обменялись результативными действиями.

В следующей голевой атаки «Динамо» уже сама Старшова вывела на момент для броска Елизавету Дудкину, которая не оставила шансов на спасение вратарю соперника и сделала счёт 2:2. На 6-й минуте оборона сине-голубых позволила ростовской гандболистке выйти один на один с Колесниковой и дончанки в очередной раз повели в матче.

Хозяйки могли отыграться почти сразу же. Арина Безбабных выполнила хорошую передачу на Старшову, но та, атаковав с правого фланга, попала в штангу. К 11-й минуте игры ростовский клуб ушёл в отрыв в три мяча после забитого гола в результате прохода их гандболистки и реализованного пенальти. А у волгоградок сначала в  падении Екатерина Долматова записала на счёт своей команды третий мяч и затем она же после голевого паса от Дудкиной позволила динамовкам приблизиться к соперницам вплотную. Вскоре  «Динамо»  и «Ростов-Дон»  обменялись голами. У волгоградского коллектива отличилась на сей раз Дудкина в результате сольного прохода и выхода один на один с голкипером соперника.

Через несколько минут гости не сумели реализовать пенальти, а ответ сине-голубых не заставил себя долго ждать. Арина Безбабных в результате обманного движения заняла выгодную позицию и сравняла счёт в поединке - 6:6 на исходе первой половины тайма. Затем Долматова впервые в результате дальнего броска вывела "Динамо" вперёд. Но ростовчанки быстро отыгрались, реализовав семиметровый штрафной бросок. В свою очередь, Виктория Турусина не сумела переиграть вратаря "Ростова" и не смогла забить пенальти.

Тем не менее, хозяйки повторно захватили  лидерство уже в следующей атаке, в которой отличилась Дудкина. Гости снова догнали своих соперниц. Долгое время счёт в игре оставался равным,  пока волгоградские гандболистки не вывели Горячеву на атакующую позицию, а та успешно расправилась с вратарём и в очередной раз  вывела «Динамо»  вперёд. Под конец тайма динамовки подустали и их противники воспользовались этим фактом и к перерыву установили преимущество в два мяча. 13:11 в пользу Ростова после первой половины игры.

Второй тайм начался для «Динамо»  неудачно. В результате потери в атаке ростовчанки перехватили игровой снаряд и убежали в быстрый отрыв, забросив очередной мяч. Сине-голубые, в свою очередь, долго не могли распечатать ворота гостей. Это явно не могло устраивать их главного тренера Олега Кулешова, которому пришлось брать перерыв, чтобы дать новые указания своим игрокам.

Тем не менее, отличились динамовки только лишь на 38-й минуте. "Ростов" нарушил правила в своей штрафной на Долматовой и пенальти реализовала Дудкина, которая отправила мяч в верхний правый угол ворот. К этому времени счёт стал 16:12 в пользу коллектива с берегов Дона.

На 40-й минуте Дудкина дальним броском записала на свой счёт ещё одно результативное действие. Ростовские гандболистки продолжали уверенно лидировать в счёте и не позволяли своим оппоненткам приблизиться на опасное для них  расстояние. Сине-голубым осталось рассчитывать лишь на редкие голевые атаки. Одна из таких состоялась ближе к середине второго тайма, когда Олеся Горячева убежала в быстрый отрыв, вышла один на один  с голкипером и успешно её переиграла. Счёт стал 19:14.

Ростовчанки продолжали реализовывать свои атаки. А динамовки, в свою очередь, сумели дважды отличиться с пенальти. Сначала Дудкина, а потом Долматова забросили штрафные броски. В конце матча у хозяек забили Старшова и Долматова. А окончательный счёт в игре установила Олеся Горячева, которая отличилась в результате выхода один на один на последней минуте встречи. Итоговый счёт - 24:20 в пользу "Ростов-Дона". В составе «Динамо»  лучшим игроком поединка стала Елизавета Дудкина.

В понедельник 13 марта команды в рамках следующего тура суперлиги встретятся вновь уже на площадке ростовского клуба, которому волгоградские гандболистки после сегодняшнего матча уступили уже четвертый раз с начала сезона. 

Иван Тюгаев
Фото: "Динамо-Синара" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.03.2023 19:28
Спорт 09.03.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.03.2023 21:11
Спорт 08.03.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.03.2023 12:28
Спорт 05.03.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2023 20:50
Спорт 02.03.2023 20:50
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
27.02.2023 20:26
Спорт 27.02.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2023 16:53
Спорт 27.02.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2023 21:26
Спорт 24.02.2023 21:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2023 17:14
Спорт 24.02.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2023 21:22
Спорт 20.02.2023 21:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.02.2023 19:44
Спорт 20.02.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2023 21:40
Спорт 19.02.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.02.2023 17:10
Спорт 19.02.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.02.2023 20:14
Спорт 18.02.2023 20:14
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
17.02.2023 20:50
Спорт 17.02.2023 20:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2023 17:40
Спорт 17.02.2023 17:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:16
«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в МихайловкеСмотреть фотографии
21:27
Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18Смотреть фотографии
20:58
Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкамСмотреть фотографии
20:00
Волгоградским депутатам разрешат скрыть имущество и доходы от избирателейСмотреть фотографии
19:48
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителемСмотреть фотографии
19:28
Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-хСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
17:51
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в пренияхСмотреть фотографии
17:34
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужаСмотреть фотографии
17:10
Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариковСмотреть фотографии
17:09
«Сын закрыл собой сослуживца»: в Волгограде передали 11 орденов Мужества семьям погибших на Украине бойцовСмотреть фотографии
16:39
В Михайловке вышедшие из берегов водоемы подтопили 147 домовСмотреть фотографии
16:36
Неизвестные произвели выстрелы по маршрутке № 46С на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:49
Проиграл и прогулял: похитившего 1 кг золота менеджера скупки осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:43
Волгоград 25 марта присоединится к всемирной акции «Час Земли»Смотреть фотографии
15:36
Приложение Яндекс Go заработало в Волгограде после сбояСмотреть фотографии
15:19
Шесть рек в Волгоградской области готовы выйти из береговСмотреть фотографии
14:42
Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубляСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде не работает приложение «Яндекс.Такси»Смотреть фотографии
14:10
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникумСмотреть фотографии
14:09
В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской облдуме предложили лишать мандатов прогульщиковСмотреть фотографии
13:55
Бочаров привлек общественников к контролю за реализацией поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:14
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облакеСмотреть фотографии
12:56
«Шансов не было»: под Волгоградом водитель «Лады» погиб в аварии с большегрузомСмотреть фотографии
12:48
Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарииСмотреть фотографии
12:42
«Мог быть помпаж двигателя»: названа причина происшествия с самолетом Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда 45-летний бывший зэк вырвал кошелек у бабушкиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадахСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена МужестваСмотреть фотографии
 