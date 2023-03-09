Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкам









В матче 7-го тура второй части предварительного этапа женской суперлиги волгоградские гандболистки сегодня, 9 марта уступили дома действующему чемпиону страны и одному из нынешних лидеров турнира «Ростов-Дону» со счётом 20:24. Как сообщает ИА «Высота 102», счёт в матче открыли гости уже на второй минуте. В результате длительной комбинации их игрок вышла на атакующую позицию и переиграла голкипера хозяек Надежду Колесникову. Сравняла счёт Анастасия Старшова после передачи Олеси Горячевой. После этого команды обменялись результативными действиями.







В следующей голевой атаки «Динамо» уже сама Старшова вывела на момент для броска Елизавету Дудкину, которая не оставила шансов на спасение вратарю соперника и сделала счёт 2:2. На 6-й минуте оборона сине-голубых позволила ростовской гандболистке выйти один на один с Колесниковой и дончанки в очередной раз повели в матче.







Хозяйки могли отыграться почти сразу же. Арина Безбабных выполнила хорошую передачу на Старшову, но та, атаковав с правого фланга, попала в штангу. К 11-й минуте игры ростовский клуб ушёл в отрыв в три мяча после забитого гола в результате прохода их гандболистки и реализованного пенальти. А у волгоградок сначала в падении Екатерина Долматова записала на счёт своей команды третий мяч и затем она же после голевого паса от Дудкиной позволила динамовкам приблизиться к соперницам вплотную. Вскоре «Динамо» и «Ростов-Дон» обменялись голами. У волгоградского коллектива отличилась на сей раз Дудкина в результате сольного прохода и выхода один на один с голкипером соперника.







Через несколько минут гости не сумели реализовать пенальти, а ответ сине-голубых не заставил себя долго ждать. Арина Безбабных в результате обманного движения заняла выгодную позицию и сравняла счёт в поединке - 6:6 на исходе первой половины тайма. Затем Долматова впервые в результате дальнего броска вывела "Динамо" вперёд. Но ростовчанки быстро отыгрались, реализовав семиметровый штрафной бросок. В свою очередь, Виктория Турусина не сумела переиграть вратаря "Ростова" и не смогла забить пенальти.







Тем не менее, хозяйки повторно захватили лидерство уже в следующей атаке, в которой отличилась Дудкина. Гости снова догнали своих соперниц. Долгое время счёт в игре оставался равным, пока волгоградские гандболистки не вывели Горячеву на атакующую позицию, а та успешно расправилась с вратарём и в очередной раз вывела «Динамо» вперёд. Под конец тайма динамовки подустали и их противники воспользовались этим фактом и к перерыву установили преимущество в два мяча. 13:11 в пользу Ростова после первой половины игры.





Второй тайм начался для «Динамо» неудачно. В результате потери в атаке ростовчанки перехватили игровой снаряд и убежали в быстрый отрыв, забросив очередной мяч. Сине-голубые, в свою очередь, долго не могли распечатать ворота гостей. Это явно не могло устраивать их главного тренера Олега Кулешова, которому пришлось брать перерыв, чтобы дать новые указания своим игрокам.







Тем не менее, отличились динамовки только лишь на 38-й минуте. "Ростов" нарушил правила в своей штрафной на Долматовой и пенальти реализовала Дудкина, которая отправила мяч в верхний правый угол ворот. К этому времени счёт стал 16:12 в пользу коллектива с берегов Дона.







На 40-й минуте Дудкина дальним броском записала на свой счёт ещё одно результативное действие. Ростовские гандболистки продолжали уверенно лидировать в счёте и не позволяли своим оппоненткам приблизиться на опасное для них расстояние. Сине-голубым осталось рассчитывать лишь на редкие голевые атаки. Одна из таких состоялась ближе к середине второго тайма, когда Олеся Горячева убежала в быстрый отрыв, вышла один на один с голкипером и успешно её переиграла. Счёт стал 19:14.







Ростовчанки продолжали реализовывать свои атаки. А динамовки, в свою очередь, сумели дважды отличиться с пенальти. Сначала Дудкина, а потом Долматова забросили штрафные броски. В конце матча у хозяек забили Старшова и Долматова. А окончательный счёт в игре установила Олеся Горячева, которая отличилась в результате выхода один на один на последней минуте встречи. Итоговый счёт - 24:20 в пользу "Ростов-Дона". В составе «Динамо» лучшим игроком поединка стала Елизавета Дудкина.





В понедельник 13 марта команды в рамках следующего тура суперлиги встретятся вновь уже на площадке ростовского клуба, которому волгоградские гандболистки после сегодняшнего матча уступили уже четвертый раз с начала сезона.





Иван Тюгаев







Фото: "Динамо-Синара" VK.com

