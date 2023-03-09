Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-х

В ближайшее воскресенье в Краснодаре на стадионе «Кубань» в рамках чемпионата Высшей лиги пройдет первый в 2023 году матч по классическому регби – местные «Богатыри» сыграют против волгоградского «Ротора». Начальный удар состоится в 13:00 по московскому времени.
Спорт 09.03.2023 19:28
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09.03.2023 19:28
В ближайшее воскресенье в Краснодаре на стадионе «Кубань» в рамках чемпионата Высшей лиги пройдет первый в 2023 году матч по классическому регби – местные «Богатыри» сыграют против волгоградского «Ротора». Начальный удар состоится в 13:00 по московскому времени.
Регбийный «Ротор» представил в видеопрезентации ретро-форму, посвященную выступлениям футбольных одноклубников в 90-х годах прошлого столетия. Как сообщили ИА «высота 102» в клубе, основой для комплекта послужила экипировка футбольного «Ротора середины 90-х годов прошлого века.
Волгоградские футболисты запомнились тем, что боролись в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы, а в 1995 году дважды сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:2), что помогло «Ротору» выйти в 1/16 финала.
В презентации ретро-формы приняли участие регбисты «Ротора» – Дмитрий Горячев, Василий Косымсков и Кирилл Коняхин. Кстати, выход формы состоялся как раз перед стартом волгоградцев в Чемпионате Высшей лиги по регби.
В ближайшее воскресенье в Краснодаре на стадионе «Кубань» в рамках чемпионата Высшей лиги пройдет первый в 2023 году матч по классическому регби – местные «Богатыри» сыграют против волгоградского «Ротора». Начальный удар состоится в 13:00 по московскому времени.
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