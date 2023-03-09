В Волгоградской облдуме предложили лишать мандатов прогульщиков

В волгоградском региональном парламенте подготовлен проект изменений в областной закон «О статусе депутата Волгоградской областной думы», согласно которым предусматривается введение жесткой меры по отношению к прогульщикам заседаний.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, подготовленный профильным комитетом, так, вводится дополнительное основание для прекращения полномочий депутата облдумы в случае его отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях регпарламента в течение шести месяцев подряд.

Вопрос о лишении мандата депутатов-прогульщиков может быть вынесен уже на ближайшее заседание областной думы 14 марта.