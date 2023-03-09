



Сбербанк в прошлом году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции.





-Продали дочерние банки в Швейцарии, Казахстане, урегулировали проблемную задолженность по компании Fortenova, быстро закрыли наши подразделения на глобальных рынках за рубежом. Свернули операции с финансовыми инструментами на международных рынках, и в результате нам удалось вернуть из-за границы свыше 6 миллиардов долларов, - рассказал он на пресс-конференции.





Он также отметил, что Сбербанк в рекордные сроки запустил масштабную программу антикризисных мер, которая была направлена на сокращение операционных расходов и капитальных затрат.



