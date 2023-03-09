Экономика

«Открытие Авто»: подешевевший рубль возобновил процесс подорожания машин на вторичном рынке

Экономика 09.03.2023 12:08
0
09.03.2023 12:08


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение февраля 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Повышение курса рубля по отношению к основным валютам привело в феврале к тому, что большинство популярных автомобилей заметно подорожало. Сильнее других (+14%) росли в цене те машины, выпуск которых прекращен в России, а по каналам параллельного импорта поставок в тех же рыночных сегментах почти нет. Речь в первую очередь идет о Renault Duster, Hyundai Solaris и Creta.
Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно реагирует на любые изменения в экономике страны оперативнее ритейла новых машин. Вот и в феврале достаточно было курсу рубля к основным валютам пойти вверх, как продавцы подержанной техники почти мгновенно отреагировали на это ростом «аппетитов» по прибыли сделок. Причем активнее всего росли в цене те машины, которые больше не выпускаются в России и их почти не поставляют по каналам параллельного импорта.
Так, сильнее других, на 14,3%, подорожал Renault Duster. В феврале средний «прайс» на эту машину стала подбираться к 1,6 миллиона рублей. И уже превысил ту цену, за которую кроссовер продавался на вторичном рынке год назад, до начала массового введения санкций. В то время как в январе текущего года Duster «трехлетку» в хорошем состоянии еще можно было найти дешевле 1,4 миллиона рублей.
Неприятным для любого покупателя подорожанием отметился и другой, в прежние времена самый популярный в России, кроссовер Hyundai Creta (1,76 миллиона; +14%). За его «однофамильца» Hyundai Solaris продавцы стали просить в среднем 1,39 миллиона (+14,1%). Оба корейца стоят теперь почти на 100 тысяч больше, чем год назад. Их соотечественники – Kia K5, Sportage и Rio – прибавили за февраль в цене чуть скромнее (по 6-9%). Причем в этой «троице» только кроссовер пока можно приобрести чуть дешевле, чем за него просили в феврале 2022 года. Еще два популярных «корейца», попавших в наш топ-20 (Hyundai Santa Fe и Tucson), в феврале также прибавили, но чуть меньше -  1% и 4,5% соответственно. 
Официальных поставок в Россию от импортера Mitsubishi Outlander нет уже почти год. Примерно столько же этот автомобиль не выпускается на заводе в Калуге. При этом модель оказалась довольно популярной для завоза по параллельному импорту. Но чаще всего таким способом везут версии с мотором 2,4 литра, которые изначально дороже двухлитровых. В этом свете на рынке довольно весомо растет и средняя цена этой модели: по итогам февраля за машину в среднем просили 2,78 миллиона (+12% за месяц). Другие «японцы» (Toyota Camry, Prado и LC300) прибавили за февраль в цене не столь заметено – от 1 до 6%. А Toyota RAV-4 даже немного (-0,8%) подешевел.
В свою очередь Lada Niva Travel и Volkswagen Tiguan отметились увеличением цены в районе 7%. По ним «аппетиты» продавцов уже превысили уровень февраля 2022 года. В случае с Niva Travel цены будут расти до тех пор, пока не насытится этот сегмент рынка – семейных, конструктивно простых и самых доступных вседорожников. С Volkswagen Tiguan ситуация немного интереснее. У дилеров весь прошлый год был довольно щедрый запас этих машин, собранных в России. К весне текущего года этот запас практически истощился. А те модели компактных кроссоверов Volkswagen, что везут к нам из Китая сами дилеры и частные продавцы, не могут в полной мере заменить прежний Tiguan. Дешеветь эта модель едва ли будет.
И наконец, в число незначительно подорожавших в феврале популярных моделей вошли также Skoda Octavia (+1,45%), Volkswagen Polo (+4,15%) и Mercedes-Benz E (+4,41%). Ценник конкурента «штутгартца» из Баварии – BMW 5 серии – колебался в пределах погрешности (-2,6%). Все эти модели довольно широко представлены на рынке, выбор по ним остается достаточно щедрым, а цены относительно стабильны и зависимы по большей части от внешних экономических факторов.
И только Lada Niva Legend оказалась единственной моделью, которая на вторичном рынке февраля подешевела сколько-нибудь значительно – на 14%. Авторитейл в целом за последние полгода довольно щедро наполнился этой моделью благодаря активной работе конвейера в Тольятти.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:
Размеры вторичного рынка автомобилей в России остаются на порядок больше, чем объемы ритейла новых машин. Однако в силу снижения производства внутри России, сложностей с логистикой и финансовыми коридорами падает количество сделок и по машинам с пробегом. По разным оценкам, в текущем году это снижение может составить 9-10%. Естественно, что дефицит предложения будет способствовать дальнейшему росту цен. Причем среди относительно свежих «иномарок» возрастом до трех лет и ценой в 1,5-2 миллиона этот рост будет наиболее хорошо заметен. А вот в более дорогих (ближе к трем миллионам рублей и выше) сегментах, как мы и прогнозировали ранее, возможны корректировки цен в сторону уменьшения – за счет расширения поставок по параллельному импорту. Эти предположения останутся справедливы только в рамках относительно стабильного курса рубля и отсутствия изменений в таможенном и налоговом законодательствах.
Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за февраль 2023 г

Источник данных: компания Haraba
* на рынке а/м до трех лет в Москве и Подмосковье

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.03.2023 14:17
Экономика 09.03.2023 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 14:10
Экономика 09.03.2023 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 11:53
Экономика 09.03.2023 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 11:50
Экономика 09.03.2023 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 09:15
Экономика 09.03.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 13:00
Экономика 07.03.2023 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 11:21
Экономика 07.03.2023 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 09:20
Экономика 07.03.2023 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 19:02
Экономика 06.03.2023 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 18:03
Экономика 06.03.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2023 15:47
Экономика 06.03.2023 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 15:32
Экономика 06.03.2023 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 12:46
Экономика 06.03.2023 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 11:12
Экономика 06.03.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2023 10:04
Экономика 06.03.2023 10:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубляСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде не работает приложение «Яндекс.Такси»Смотреть фотографии
14:10
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникумСмотреть фотографии
14:09
В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской облдуме предложили лишать мандатов прогульщиковСмотреть фотографии
13:55
Бочаров привлек общественников к контролю за реализацией поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:14
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облакеСмотреть фотографии
12:56
«Шансов не было»: под Волгоградом водитель «Лады» погиб в аварии с большегрузомСмотреть фотографии
12:48
Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарииСмотреть фотографии
12:42
«Мог быть помпаж двигателя»: названа причина происшествия с самолетом Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда 45-летний бывший зэк вырвал кошелек у бабушкиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадахСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена МужестваСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области пресекли незаконный бизнес МУП на опломбировке счетчиковСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцы и волжане собрали 180 кг корма для сгоревшего приюта «Хвостики»Смотреть фотографии
11:28
На месте ДТП с блоком-«невидимкой» в Волгограде выставили предупреждающие знакиСмотреть фотографии
10:55
Легковушку закрутило после жесткого удара на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Отлетел на асфальт. В Волгограде у Северного рынка на переходе сбили мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде из-за технических проблем задержался на ночь рейс «Аэрофлота»Смотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области талые воды затопили городские улицы: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В волгоградских магазинах нашли некачественный хлебСмотреть фотографии
09:13
Депутаты ГД могут запретить фото- и видеосъемку в школах: что думают волгоградцыСмотреть фотографии
08:05
Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращению жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:35
Легковушка вылетела с дороги. В Волгограде из-за блока-«невидимки» столкнулись пять машинСмотреть фотографии
21:11
«Динамо-Синара» 9 марта примет в Волгограде ростовчанокСмотреть фотографии
20:03
Ушедшие под воду улицы сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
В ДНР открыли филиал Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
18:08
В центральном парке Волгограда иностранцев закидали краскойСмотреть фотографии
17:16
«Придет время — расскажем в деталях». Спецотряд из Волгоградской области взял штурмом опорник ВСУ: видеоСмотреть фотографии
 