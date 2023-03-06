



Представители ветеранского сообщества просят власти региона оказать содействие в создании в Волгограде суворовского училища для детей участников специальной военной операции.

– Считаем, что сейчас для этого самое время. Президент Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию говорил о помощи семьям погибших участников специальной военной операции, о создании специального фонда для помощи таким семьям. Суворовское училище должно располагаться на месте легендарного Качинского училища, а учиться в нем будут дети и родственники участников СВО. Это станет для них реальной помощью и поддержкой, – сообщил ИА «Высота 102» председатель Волгоградского областного Общественного движения «Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур» Владимир Дубачев.

По его словам, соответствующие письма уже направлены губернатору Волгоградской области, спикеру Волгоградской областной думы и председателю гордумы Волгограда Владлену Колесникову.

– В связи с наступившими событиями специальной военной операции Президентом, Государственной Думой и Правительством Российской Федерации принято ряд законодательных актов государственной поддержки участников боевых действий в военной операции и членов их семей. Действия государственных органов в поддержке военнослужащих и добровольцев предусматривают пакет социальных мер и льгот, – указано в письме главе региона и спикеру. – Создание Суворовского училища в г. Волгограде как патриотического центра, для детей из семей участников операции станет целенаправленной поддержкой задекларированных мер по реальной заботе об этой категории наших граждан.









Ветеранское сообщество просит рассмотреть это предложение и направить соответствующую законодательную инициативу в федеральный центр.

– На протяжении многих лет, после расформирования Качинского училища, ветераны и выпускники училища добиваются исторической справедливости и воссоздании в Волгограде суворовского военного училища. С такой инициативой в 2018 году выступал областной совет ветеранов, но до сих пор этот вопрос так и не решен, – напомнил Дубачев.

Суворовское училище в Сталинграде планировали открыть еще в 1943 году, но тогда этого не получилось, добавил собеседник агентства. Ветеранское сообщество считает, что в год 80-летия Сталинградской битвы это нужно сделать. Одним из вариантов размещения суворовского училища в Волгограде может стать база качинского училища летчиков.

Справка. Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова было создано в 1910 году и расформировано в 1998 году. В Волгограде это знаменитое училище располагалось с 1945 по 1997 год. У ворот теперь уже бывшего училища стоит памятник в виде самолета «МИГ-21». На гранитной плите монумента высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.

Фото: архив ИА «Высота 102»