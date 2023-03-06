



Обновленная и отвечающая всем современным требованиям столовая открылась для рабочих копрового и близлежащих цехов «Красного Октября».

Столовая в здании АБК копрового цеха на протяжении длительного периода не работала, за это время помещение пришло в упадок и требовало ремонта. С учетом пожеланий заводчан увеличить количество точек питания на территории завода в октябре прошлого года здесь начались работы по масштабному преображению.

В ремонтируемом помещении рабочие полностью обновили системы электро- и водоснабжения, отопления, а также канализационного отведения, заменили покрытие потолка, пола и стен во всех помещениях, в том числе вспомогательных, отремонтировали вход для посетителей.

В обеденном зале работники взамен старой смонтировали новую приточно-вытяжную систему, обеспечивающую комфортный температурный режим в помещении в любое время года.

Закуплено и установлено новое оборудование для зон разогрева пищи и моечной – производственные столы, стеллажи, прилавки, моечные ванны, холодильный шкаф, мощная СВЧ-печь, приобретены обеденные столы и стулья для основного зала, новая посуда – для линии раздачи.





Открытие столовой с нетерпением ждали заводчане, работающие в копровом и ближайших к нему цехах:

– Нам было далеко ходить на обед в столовую ЭСПЦ-2, поэтому приходилось брать перекус из дома. Сейчас мы с удовольствием приходим обедать сюда, – отмечает Светлана Яшина, ведущий бухгалтер главной бухгалтерии. – Здесь приятная атмосфера, вкусная еда и доброжелательные сотрудники.

Столовая рассчитана на 60 посадочных мест, помещение также оборудовано комнатой для персонала. Режим работы: будние дни с 10:30 до 14:00. Напомним, что первые горячие блюда в столовых, расположенных на территории предприятия, для заводчан – бесплатные.

Ремонт заводских столовых – одно из мероприятий утвержденной программы развития и улучшений условий труда на предприятии «Красный Октябрь». Так, в январе после ремонта открылась новая столовая ОКЦ, сейчас ремонтные работы продолжаются в АБК ОПТЛ ЛПЦ, где смогут обедать одновременно 72 человека, обновлена система вентиляции в химической лаборатории ЦКИ, для удобного перемещения заводчан работает маршрут «Служебный». В цехах также продолжается работа по улучшению условий труда и состояния оборудования: ремонт кабинетов ОТК, локальных участков цехов, закупка и монтаж нового оборудования и другое.