В Волгоградской области господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублей





Традиционное оперативное совещание в понедельник 6 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил предстоящим полевым работам. Как сообщили по итогам мероприятия в пресс-службе администрации региона, весной 2023 года господдержка составит 1 млрд рублей.

По информации, которую озвучил Андрей Бочаров в регионе в настоящее время проводятся плановые мероприятия по завершению формирования необходимого запаса семян, созданию резерва удобрений, горюче-смазочных материалов, готовится сельхозтехника.

– Работы ведутся в графике. Подготовку к весенним полевым работам координирует областной оперативный штаб, – сообщил губернатора.

В Волгоградской области план ярового сева определен на уровне 2022 года — 1,65 млн га, а с учетом озимых культур общая площадь под урожай 2023 года составит 3,3 млн га.

– Выделены значительные средства на поддержку АПК. Общий объем прямой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в период весенних полевых работ в 2023 году оценивается на уровне порядка 1 млрд рублей, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Свыше 30% средств перечислены еще в декабре 2022 года, оставшиеся будут доведены в марте-апреле текущего года.