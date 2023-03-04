Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал, как технология дипфейк может использоваться мошенниками

Экономика 04.03.2023 14:00
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04.03.2023 14:00
Станислав Кузнецов в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что был зафиксирован случай, когда бухгалтер одного из предприятий получила сообщение от своего директора, чтобы она срочно с ним связалась по видеосвязи.
-Там находится дипфейк, собственно говоря, ее «директор», и она глубоко в этом убеждена». Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тысяч долларов. «В этой ситуации бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два она с глубочайшим разочарованием и ужасом понимает, что сотворила, – добавляет зампред Сбера.
Также, по словам Станислава Кузнецова, цель Сбера - сделать так, чтобы технология распознавания дипфейков стала доступна в автоматизированном режиме. «Если установить на вашем телеканале (прим. – телеканал «Россия 24») нашу технологию, вы можете всегда соврешенно точно определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть какой-то риск».
Сбер в 2022 году запатентовал два изобретения, позволяющих выявлять дипфейки. Эффективность системы при замерах составила 98 процентов. Разработанные технологии защищают от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявляют информационные атаки на ранних стадиях для борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивают защиту переговоров по видео-конференц-связи.
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