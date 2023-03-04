«Новая школа на улице Кузнецкой в Волгограде примет учеников 1 сентября 2023 года», «В отдаленном хуторе Волгоградской области построят новый ФАП», «Жители Городищенского района переедут в новостройку из аварийного дома». Замечая такие заголовки, многие видят лишь набор букв и не представляют, какая работа скрывается за этими сухими предложениями.

В начале декабря 2021 года экс-председатель комитета строительства Волгоградской области Юрий Седов ушел на повышение, заняв пост заместителя губернатора, курирующего строительный сектор региона. Журналисты информагентства подвели первые итоги с новым человеком на ответственном посту, который не терпит случайных людей.

Юрий Седов в интервью ИА «Высота 102» рассказал о долгостроях и аварийном жилье, реконструкции знаковых культурных объектов — ТЮЗа и кинотеатра «Победа», санкционном давлении и строительстве новых ЖК простыми и понятными словами.

«Сверху 40 градусов жары, внизу на – 140»





Будущий замгубернатора региона начинал свою карьеру в теперь уже далекие 2000-е. Юрий Седов учился в Волгоградском государственном строительно-архитектурном университете на автодорожном факультете.

— Окончил вуз в 2007 году с дипломом инженера путей сообщения. Никогда не забуду свою первую производственную практику в 2005 году дорожным рабочим в городе Волжском. Как сейчас помню: сверху 40 градусов жары, внизу на асфальте 120-140. Три пары кроссовок износил. Зато приятно было ехать по той улице, которую я лично отремонтировал. Работал на асфальтоукладчике, осваивал геодезические приборы. Мне все было интересно, — рассказал Седов.

Сразу после вуза молодой специалист устроился на свое первое место работы.

— В Волжском работал в небольшой строительной фирме. Я целенаправленно в проектную отрасль, поэтому в 2008 году оказался в проектном институте «Гипрорезинотехника», в котором проработал до 2010-го. Затем устроился в «Волгоград облстройинвест». Это была первая государственная структура, в которой я оказался. После был период в одной из коммерческих организаций. В 2013 году меня пригласили работать в Управление государственной экспертизы проектов. Изначально занимал должность начальника отдела, затем стал заместителем руководителя и чуть позже возглавил учреждение. В Облгосэкспертизе проработал семь лет.

Вскоре Седов перешел на работу в комитет строительства региона.

— После комитета строительства глава региона Андрей Бочаров назначил меня на должность заместителя губернатора, который курирует строительную отрасль. Поскольку мой коллега был перемещен на другую должность, я исполнял обязанности замгубернатора. В октябре был звонок от Андрея Ивановича. Мы с ним обсудили ряд рабочих моментов и он мне сообщил, что принял решение назначить меня на должность заместителя губернатора. Для меня это было отчасти неожиданно. Но когда ты понимаешь, что этот механизм довольно большой, и здесь ты можешь быть полезным, а руководство доверяет и делает ставку на тебя, ставит задачи, которые необходимо выполнить, конечно, это приятно.

Юрий Седов говорит, что рабочий день у него довольно стандартный. Однако тут же нашу беседу прерывает звонок Андрея Бочарова. На весь разговор уходит несколько минут: «Понимаю, Андрей Иванович. Да, все понял, сделаем». Судя по всему, в скором времени замгубернатора Седова ожидает новая командировка в Москву.

— Это работа с документами, работа по направлениям, которые мы курируем — комитет строительства, комитет архитектуры и комитет по охране памятников культурного наследия. Также это живая работа с подрядчиками, работа с проектной документацией. Круг вопросов очень широкий, начиная от подготовки идеи того, что мы планируем реализовать, и заканчивая воплощением ее в жизнь. По дороге всегда появляются какие-то сложные вопросы, которые необходимо решать. Обычная работа, как везде.

Ни для кого не секрет, что губернатор Андрей Бочаров достаточно жесткий и требовательный руководитель. Юрий Седов говорит, что с главой региона у него выстроены продуктивные рабочие отношения.

— Губернатор видит, что эти вопросы решаются. Я работаю под его руководством и выполняют поставленные задачи.

«Строительная отрасль — драйвер экономики»

Санкции США и ЕС, введенные в отношении России, стали в своем роде настоящим испытанием для многих сфер экономики. Не стала исключением и строительная отрасль.

— Если говорить о проблемах, с которыми столкнулась строительная отрасль в части санкционного давления, то, конечно были свои болевые точки. Раньше мы работали по большей части с европейскими компаниями, которые поставляли инженерное оборудование, сегодня происходит, да и уже можно сказать, что произошла переориентация на Китай, Турцию, Эмираты, Иран. Как оказалось, в мире есть много компаний, готовых поставлять товары ничем не хуже того, с чем мы привыкли работать.

Заместитель губернатора отмечает, что выход на определенный объем вводимого жилья предусмотрен национальными целями, которые установил президент России.

— Строительная отрасль является драйвером экономики и предполагает работу с комплексом предприятий. В первую очередь, это производство строительных материалов, для которых, конечно, необходимо сырье. Соответственно задействуются и сырьевики. Волгоградская область свой вклад в реализацию поставленных задач вносит регулярно. Планы по вводу жилья реализуем, задачи, которые перед нами поставлены из Минстроя, — подчеркивает наш собеседник. — Прошлый год у нас показатель по вводу жилья составил около 798,5 тысячи квадратных метров. В этом году мы сдадим чуть больше 800 тысяч. И постепенно-постепенно рассчитываем на то, что будем увеличивать объемы ввода жилья.

До полной «Победы»

В Волгограде продолжается реконструкция кинотеатра «Победа», где в будущем планируют разместить кукольный театр и детские кинозалы. В начале января объект проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Во время общения со строителями глава региона пригрозил им личной ответственностью за соблюдение сроков сдачи объекта. К слову, работы по созданию современного Дома детства должны завершиться к 1 мая 2024 года. Это крайний срок.

— «Победа» — уникальный объект. Период постройки, его история накладывают на нас определенные ограничения, которые мы должны соблюдать и соблюдаем, и, конечно, большую ответственность. Поскольку здание старое, в процесс реконструкции вскрылось немало «подводных» камней, что связано прежде всего с теми технологиями, которые применялись при строительстве в прошлом. Можно сказать, что «Победу» мы разобрали до «скелета». И, как выяснилось, там практически не было живого места. Проектной компании пришлось проделать довольно кропотливую серьезную работу, чтобы реализовать поставленные задачи, сохраняя то, что было.

Замгубернатора уточняет, что из-за санкций недружественных стран пришлось изменить ряд инженерных решений.

— Также производилась замена и проектной документации, но в целом объект мы планируем завершить в 2023 году, как и предусмотрено. Пока никаких оснований для того, чтобы сказать, что у нас есть какие-то сложности, нет. Самый тяжелый процесс мы уже прошли. Это демонтаж и проектная работа. Сегодня идет процесс создания и воссоздания объекта. К октябрю 2023 года мы подготовим строительную готовность. Это будет означать, что работа выполнена, инженерное оборудование на месте, все соответствует проектной документации. Дальше предстоит пуско-наладочная работа и соответственно ввод объекта в эксплуатацию. В процессе пусконаладки мы проверим работоспособность, чтобы нигде никаких сбоев не было. Запустим инженерные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения. Чтобы нигде ничего не капало, не протекало.

Реконструкция «Победы» – настолько сложный проект, что в Волгограде уже не раз звучали мнения о том, что здание было легче снести. И это правда. Но, как говорит Седов, это не наш случай.

— Историко-культурное наследие должно сохраняться, и сегодня это довольно актуально. Мы можем видеть то, как работали наши предшественники, как они видели развитие городов, архитектуру того времени. Конечно, технологически убрать старый объект и построить новый проще, но все-таки нельзя забывать о том, что это — наша история. Мы же не можем ее перечеркнуть из-за того, что сегодня нам так легче, — уверен Юрий Седов. — Поэтому и было принято решение реконструировать это здание. Задача была поставлена и мы с ней на сегодня справляемся.

«Подрядчик надеялся на авось»





Еще один знаковый для волгоградцев объект, который сегодня также реконструируют в Волгограде, — Театр юного зрителя. Здание не видело капитального ремонта около полувека. В начале февраля губернатор лично посетил строй площадку и оказался категорически недоволен ходом работ. Глава региона раскритиковал проект и по итогу пригрозил чиновникам, ответственным за преображение ТЮЗа, лишением должностей.

— ТЮЗ также является одним из объектов, который реализуется в рамках национальных проектов с участием федеральных и региональных средств бюджетов. И та критика, которую Андрей Иванович высказал при посещении объекта, она в общем-то абсолютно справедлива. Здесь необходимо провести работу над ошибками. Подрядчик, который выполнял первый этап работ, неоднократно предупреждался, что технологии нарушаются, были и замечания от заказчика, но подрядчик их всячески игнорировал и продолжал свою работу, надеясь на авось. Часть работ, которая была выполнена, теперь ее придется переделать, но она не принята и не оплачена. Соответственно денежные средства у нас сохранены. Да, на сегодня мы с подрядчиком в судах, но это обычная чиновничья работа, с которой приходится сталкиваться. Поэтому все то, что необходимо переделать, будет переделано, а какие-то решения, возможно, будут изменены.

Вся работа в ТЮЗе делится на два этапа.

– Первый — это внешние работы: отмостки, фасады, ограждения, окна, благоустройство прилегающей территории. Второй этап — это уже большая работа внутри театра. А это ремонт и административно-бытовых помещений, и, конечно, сердца театра — сцены. В ТЮЗе мы будем менять две сцены. Оборудование будет самым современным, что позволит управлять сценой автоматически через компьютерные программы. Пока мы идем в графике, и нет никаких предпосылок, связанных с теми же санкционными ограничениями, которые не позволили бы нам сегодня ввести объект вовремя. Около 90% оборудования уже закуплено. Оно находится либо на объекте, либо на складах у наших поставщиков. Подрядная компания, которая сегодня выполняет работы по второму этапу — наш волгоградский подрядчик, который строит довольно большое количество объектов, и нареканий к нему пока у нас нет.

В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на продолжение работ по первому этапу.

— Работы очень много, работа сложная. Здание, конечно, не такое тяжелое, как «Победа», но это все равно довольно большой объем работы, которую нужно провести на системах инженерного обеспечения здания. Плюс, конечно, сцена. Стройка – живой организм, а работы по капитальному ремонту и реконструкции всегда предполагают риски столкнуться с неожиданностями.

Снести и заново отстроить

В ходе недавней встречи с Андреем Бочаровым президент России Владимир Путин обозначил под прицелами видеокамер действительно важную для Волгограда проблему с аварийным жильем.

— Действительно проблема аварийного жилья актуальна для большинства регионов России, в том числе и для Волгоградской области. Сейчас мы реализуем расселение того жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. Дальше приступим к программе, которая будет закрывать вопросы аварийного жилья в период с 2017 по 2021 годы. Там тоже довольно большой объем. В текущей версии программы у нас требуется расселить 176 000 квадратных метров аварийного жилья, это чуть больше 11 000 человек. В этой программе предусмотрены средства федерального бюджета. Общий объем финансирования на программу около 11,5 миллиарда рублей, федеральных средств здесь 5,6 миллиарда, — рассказал Юрий Седов. — На данный момент мы расселили примерно 70 000 квадратных метров и произвели закупочные процедуры для того, чтобы иметь возможность расселить еще 117 000 квадратных метров.

Юрий Седов затронул в беседе новую практику возведения домов на месте снесенного аварийного фонда.

— На месте снесенных будет строиться жилье. Такая практика начинает применяться. Ранее существовали законодательные ограничения, которые не позволяли этого делать. Сейчас эти ограничения сняты и мы можем вкладывать бюджетные деньги. На месте старых домов возможно возведение новых комплексов или отдельных МКД, но все-таки мы идем больше к комплексному развитию территорий. Здесь нужно понимать, что снесенная старая аварийная двухэтажка совсем другая по энергопотреблению относительно новой пятиэтажки, я не говорю уже о высотках. Потребуется реконструкция действующих сетей. Мы готовим эти площадки в Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда.

К слову, в Красноармейском отмечается довольно большой объем расселенного аварийного жилья.

— Чтобы было нагляднее, если представить объемы расселенного жилья в виде шкалы с процентами, то в этом году мы где-то показываем 43-45%, к концу года мы выйдем показатель в 50+ процентов, ну и за 2024-2025 годы мы завершим программу в полном объеме. Будет расселено то аварийное жилье, которое признано таковым до 1 января 2017 года. А дальше мы приступим к реализации следующего этапа: будем расселять жилье, признанное аварийным в период с 2017 по 2021 годы. В цифрах это 380 000 квадратных метров, что составляет около 20-22 тысяч граждан. Это в два раза больше, чем сегодня. Нет никаких проблем, тормозящих процессы расселения. Все механизмы, которые есть сейчас, направлены как раз на то, чтобы упрощать все административные процедуры и как можно скорее и больше вводить нового жилья.

«Вопрос с обманутыми дольщиками закроем навсегда»

Еще пять лет назад Волгоград то и дело попадал в федеральные новости из-за митингов и забастовок обманутых дольщиков. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

— Те, кто следит за строительной отраслью и, в первую очередь граждане, которые были признаны так называемыми обманутыми дольщиками, сегодня сами могут сказать, что при активной поддержке в первую очередь и губернатора Волгоградской области, который принял самое активное участие в решении этой проблемы, при поддержке федерального центра, правоохранительных органов, были выработаны механизмы, которые позволили от 107 проблемных объектов на сегодня оставить всего два жилых дома. Это ЖК «Петровский» и дом по улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда. Здесь у нас 63 обманутых дольщика. До конца года мы эту проблему решим и такой вопрос, как обманутые дольщики, думаю, будет закрыт в Волгоградской области навсегда.

Юрий Седов подробнее остановился на том, какие именно механизмы помогли уменьшить число долгостроев.

— Здесь комплексная работа. И федерация была подключена к этому вопросу, и региональные меры поддержки предусмотрены, такие как поддержка добросовестных застройщиков, которые достраивали проблемные объекты. Эти меры включают в себя компенсацию стоимости подключения к энергосетям, предоставление в аренду земельных участков под дальнейшее строительство без торгов. То есть компании получали определенную благодарность за то, что они помогали решать проблемы, которые возникли в регионе в связи с политикой недобросовестных застройщиков. Фактически около 10 000 граждан являлись обманутыми дольщиками. На сегодня из этого числа остались всего 63 человека, — говорит Седов. — В работу включились многие наши застройщики. Такие компании как «Метео-Комфорт», которая сегодня возводит жилые комплексы. Также ООО «Волгоградская проектно-строительная компания», которое достраивало объекты в Волжском и Волгограде. Но безусловный лидер — это компания «Пересвет-Юг», которую знают многие волгоградцы, многие живут в их домах. Компания выполнила очень большой объем работ по достройке проблемных объектов. Из последнего, что можно выделить, это ЖК «Парк Европейский». Практически 1400 дольщиков, 13 домов, которые в этом году завершили и «Парк Европейский» сегодня это больше не проблемный объект, а современный жилой комплекс, соответствующий всем необходимым требованиям — детские площадки, благоустроенная прилегающая территория, парковки.

По словам Седов, риска остаться без денег, вложившись в долевое строительство, сегодня нет.

— Компании, которые ведут проекты по жилищному строительству, реализуют их через механизм эскроу-счетов. Эпозволяет полностью защитить средства граждан и рисков потерять средства на сегодня нет. Что касается решения вопроса с долгостроями в разрезе всей страны, то федерация ведет работу по этому поводу. У нас еженедельно проходит так называемый штаб с вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным, который курирует строительный сектор, является куратором ЮФО и Волгоградской области на федеральном уровне. Существует так называемый «светофор». Это рейтинг субъектов. В этом рейтинге мы «зеленые», потому что у нас осталось очень мало проблемных объектов. Каждую неделю на уровне федерации этим вопросом занимаются, видят у кого какая динамика.

Точечная застройка и новые микрорайоны





Многих волгоградцев волнует, как будет развиваться жилищное строительство в Волгоградской области, прирастет ли новыми микрорайонами областной центр и как минимизировать точечную застройку.

— От точечной застройки мы стараемся уходить, но все равно от нее до конца уйти не получится, потому что «точка» — это больше, скажем так, премиальное строительство или возведение жилья комфорт–класса, — отвечает Юрий Седов. — Сегодня активно обсуждается комплексная застройка территорий Тракторозаводского района на месте бывшего завода, территорий на Ангарском чуть дальше ЖК «Гранд Авеню», территория «Родниковой долины» активно застраивается. Этот проект включает в себя возведение около двух миллионов квадратных метров жилья. Сегодня там построено 400 000 квадратных метров. Этот объект будет еще строиться. Объект ЖК «Санаторный» в Кировском районе Волгограда тоже все знают. Сегодня мы обсуждаем территории уже в рамках расселения того же аварийного фонда. Такие площадки появляются и в Красноармейском районе, в Краснооктябрьском, как я уже говорил. Планов много. В ближайшие время мы имеем только выданных разрешений на строительство 1,2 миллиона квадратных метров. В перспективах того, что мы видим к застройке, какие площадки мы прорабатываем, — это около пяти-шести миллионов квадратных метров жилья.

Заходи и живи

С 2021 года в Волгоградской области появился новый механизм для решения жилищного вопроса детей-сирот — так называемые жилищные сертификаты.

— Проблема детей-сирот очень острая на сегодня для большинства регионов страны. В Волгограде статистически в жилье нуждается около 5500 человек из этой категории. Ежегодно мы «прирастаем» в количестве выданного жилья. Если в позапрошлом году было 400, в прошлом 450, то на этот год мы планируем выдать не менее 500 квартир. Но есть ограничения, которые наложены федеральным законодательством в части предоставления этого жилья. Сегодня на уровне федерации прорабатывается вопрос, как можно пересмотреть эти нормы, так как присутствует ряд связанных с ними проблем. Если говорить конкретно о сертификатах, то это такая новая мера, которая на самом деле неплохо себя показывает. Они помогают не только выбрать жилье, но и улучшить существующие жилищные условия или сделать первый взнос на ипотеку, если человек работает и имеет возможность как-то оплачивать те обязательства, которые он готов с помощью этого сертификат на себя взять. Сертификат покрывает, в том числе и полностью однокомнатную квартиру. Сейчас размер соцвыплаты составляет 2 499 624 рубля. Ребенок-сирота может обратиться за сертификатом при достижении на текущий момент возраста 25 лет. Такая возрастная планка установлена на федеральном уровне. Мы обсуждаем возможность эти требования чуть-чуть смягчить.

В 2022 году в регионе выдано 43 сертификата. По итогу 26 сирот приобрели жилье в собственность, оставшиеся 17 сертификатов в стадии реализации. Сейчас с заявлением о предоставлении соцвыплаты обратились уже 77 человек.

«Есть над чем работать»

В Волгоградской области появляется все больше новых современных объектов: строятся школы и больницы, возводятся жилищные комплексы с развитой инфраструктурой и много других немаловажных объектов. Журналисты ИА «Высота 102» попросили Юрия Седова перечислить крупнейшие проекты, которые реализуются на сегодняшний день.

— Это жилые комплексы «Долина», «Санаторный», «Бейкер стрит», очень современный комплекс, который строит «Пересвет-Юг» под названием «Урбан» в Ворошиловском районе Волгограда. Если говорить о соцобъектах, то это в этом году мы закончим строительство пяти новых школ, в 2024-м завершим еще две школы. В этом году достроим детский сад в Руднянском районе. Завершаем работы по строительству радиологического комплекса на территории онкодиспансера. Ведутся работы по строительству ряда объектов дорожного хозяйства, которые строятся в новых ЖК. Объекты культуры мы с вами уже проговорили — это ТЮЗ и «Победа». В Камышинском районе в селе Веселово мы построили клуб. По Михайловке ведется довольно большая работа. Это одна из тех школ, про которые я сказал, центр культурного развития Михайловки. Сегодня ведется его проектирование, к строительству мы приступим, скорее всего летом, исходя из тех условий, которые у нас будут получены по результатам прохождения госэкспертиз проектной документации. Ну и, конечно, нельзя не отметить строительство новых больниц. Это поликлиника на территории больницы № 16 в Красноармейском районе Волгограда. Поликлиника в Камышине, поликлиника в поселке Светлый Яр. Сейчас объявлены конкурсные процедуры на возведение детской поликлиники в Волжском. Ведем строительство станции СМП. Объектов довольно много, есть над чем работать.

На прощание Юрий Седов признается, что регулярно открывает сайт ИА «Высота 102».

— Вашим читателям хотелось бы пожелать здоровья и мирного неба над головой. Мы каждый на своем месте делаем тот вклад, который необходим сейчас стране для преодоления непростого периода.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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