Герои-овощеводы, процветающее село и огурцы: о чем рассказал замгубернатора Василий Иванов журналистам

Аграрии Волгоградской области в этом году могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны государства и региона. Об этом в интервью ИА «Высота 102» сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. Чиновник, курирующий сферу АПК в регионе, также рассказал о героическом поступке овощеводов в ходе осенней уборочной кампании, будущем села, приоритетах волгоградского АПК и подорожавших огурцах.

В новом аграрном сезоне – с господдержкой

– Принято решение губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, потом мы это услышали от министерства сельского хозяйства, что до 1 апреля должны быть доведены до аграриев все субсидии, которые влияют на весенне-полевые работы. Поэтому около 600 миллионов рублей будут до 1 апреля доведены до наших сельхозпроизводителей. Это разнообразная поддержка. Хочу сказать, что доведение государственной поддержки было начато уже с октября прошлого года и за последний квартал сельхозтоваропроизводители, когда они не в более активной фазе, когда открытые полевые работы не проводятся, оформили более чем 6 миллиардов рублей коротких кредитов. Короткие кредиты - это те, которые идут на «оборотку». На эти средства закупаются минеральные удобрения, когда они по более низкой цене, ГСМ, семена.

Мы провели с банковским сообществом ряд совещаний и консультаций и на сегодняшний день в каждом районе кипит работа по оформлению кредитов. Сегодня лимиты, чтобы оформить льготный кредит, есть. Несмотря на экономические ситуации, которые были в прошлом году, когда ключевая ставка взлетала существенно, ставки для оборотных кредитов, которые мы пускали на приобретение материалов для весенне-полевых работ, для уборки, для осенних полевых работ всегда были льготными - не выше 5%. А если предприятие имеет свою банковскую историю, строит на этом деле свою экономическую политику, то были ставки и в 2, и в 3%. И они остаются.

По поводу погектарной поддержки на сегодняшний день мы уже приняли документы в комитет сельского хозяйства. Порядка 320 миллионов рублей в первым числах марта, максимум до 10 марта, я уверен, они будут доведены до наших аграриев.

О подвиге овощеводов

– Хотелось бы отдельно сказать про овощеводство. В прошлом году были такие чрезвычайные ситуации по погоде, когда в самым момент большой уборки урожая, с 12 сентября начался дождь и он был практически до декабря каждый день. Поэтому наши овощеводы просто совершили трудовой подвиг, когда убирали свой урожай. Да, мы потеряли часть урожая, но перед страной те обязательства, которые мы брали, а это 1 миллион тонн, мы выполнили. В этом году поддержка овощеводов будет увеличена более чем в 3 раза. 350 миллионов рублей по нескольким позициям, в том числе по погектарной поддержке, и по другим моментам будут доведены до наших аграриев. Для сравнения, в прошлом году поддержка овощеводов была в районе 75 миллионов рублей.

Задачи и приоритеты

– У нас уже есть утвержденные нашим советом и губернатором направления развития АПК, определены задачи и установленные механизмы, как мы это будем достигать. Развитие малых форм - это одно из направлений, которое является для Волгоградской области приоритетным. Если посмотреть сегодня структуру сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области, то практически мы видим, что сельское хозяйство Волгоградской области - наше родное. Мы видим малое количество вертикально интегрированных холдингов, а в основном землю обрабатывают наши крестьяне, наши предприятия и наши холдинги.

Для развития малых форм хорошим подспорьем стала грантовая поддержка. Она идет уже несколько лет и показывает очень хорошие результаты. Грантовая поддержка имеет особое значение для наших заволжских регионов, где жизнь посложнее, там и животноводства побольше. Грантовая поддержка буквально вдохнула жизнь во все эти территории. Если в 2014 году валовой продукции от малых форм мы имели 17 миллиардов, то сейчас уже 58 миллиардов рублей. Порядка 700 крестьянско-фермерских хозяйств с 2014 года было создано так или иначе с государственной поддержкой. Сегодня существует прядка 40 видов такой поддержки по разным направлениям: животноводство, птицеводство, мелкий и крупный рогатый скот, свиноводство, растениеводство и многое другое.

Самая главная задача, которую ставит губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров, - это рост денежных доходов населения, сельского населения в частности, если мы говорим про село и АПК, и улучшение комфортной жизни на месте. Эти задачи самые главные, а реализуются они через ряд вопросов: прибыльность предприятий, часть доходов которых направляется на увеличение зарплаты, либо развитие малых форм и участие в программе по комплексному развитию сельских территорий. За последние три года мы порядка более 2 миллиардов рублей только по нашей программе комплексному развитию сельских территорий реализовали в Волгоградской области. На этот год у нас почти миллиард вместе с дорогами на селе заложен, который мы будем реализовывать. Еще масса программ реализуются по национальным проектам.

Еще одна наша задача – это развитие, инвестиционные проекты. Сегодня не так все просто с их реализацией. Приходится искать новых партнеров по поставке оборудования, поставки комплектующих и переформатировать все свои связи в этом направлении. Тем не менее, в декабре мы провели инвестиционную сессию, где было заявлено 150 инвестиционных проектов и мы их будем реализовывать.

Новые производства

– Уборка прошлого года была в сложных дождливых условиях. Мы много выращиваем пропашных культур, например, кукурузы и подсолнечника. Эти культуры убираются в поздние сроки. Они как раз и подвержены этим всяким катаклизмам. Мы увидели очень много разных заявок по поводу строительства сушилок. А сушилка - это не какая-то печечка малая, а практически производство. Поэтому будем делать упор на увеличение объемов хранения. За последние несколько лет мы увеличили объемы хранения зерновой продукции. Если в 2014 году общий объем хранения был 5,5 млн тонн, из которых чуть больше 3 миллионов - это наши элеваторы, а остальное склады, то к концу 2022 года мы подошли к тому, что можем единовременно хранить 8 миллионов тонн.

Почему подорожали огурцы

– С одной стороны можно сказать, что огурец не является продуктом первой необходимости. Он долго не хранится, выращивается сейчас в закрытом грунте, в теплицах. У нас в 2014 году площадь тепличных комплексов составляла 48 га, а сейчас 119, то есть почти в три раза площадь выросла. Валовый сбор овощей закрытого грунта составлял 29 тысяч тонн, а сейчас 72 тысячи тонн. Как видите, с производством у нас все хорошо. Если посчитать, сколько мы производим огурцов и поделить на количество жителей, то, конечно, мы обеспечиваем. Но макроэкономику, логистические цепочки никто не отменял. Мы нашим огурцом очень хорошо поддерживаем столицу, поэтому более половины того, что мы производим, мы вывозим в другие города.

Но есть ряд регионов, я их не буду называть, которые в этом году не вышли на оборот огурца по различным причинам. Например, поменялись собственники и затеяли реконструкцию, часть попали в ситуацию по технологическим цепочкам, плюс импорт, который никто не закрывал. Часть продукции у нас поступала с Ирана, где была засуха, и с Турции, где события повлияли. Все сразу и отразилось на рынке.

Общий баланс он складывается и по предложению, и по импорту, и по логистике. Когда где-то случается сбой, кто-то начинает искусственно накручивать. К примеру, Казахстан, Узбекистан и ряд других стран ввели запрет на экспорт лука и сразу котировки выросли. Мы зависим и от этих событий тоже.

Я каждый день переговариваю с руководителями крупных предприятий. Вот мне руководитель «Зари», нашего тепличного комплекса, говорит, что у него за последнюю неделю цена огурцов снизилась на 40 рублей за килограмм.

О неиспользованных землях Волго-Ахтубинской поймы

– В постперестроечный период Волгоградская область имела более 1 миллиона пашни, которая не использовалась. За последние 8 лет мы ввели в оборот 575 тысяч гектаров. Это очень серьезная и большая работа. Самая тяжелая работа по вводу в оборот - это как раз приграничные с городом земли. По Среднеахтубинскому району в 2014 год у нас не использовалось 63 тысячи гектар. Сегодня не использовано 38 тысяч, то есть больше 20 тысяч гектаров ввели в оборот. Но очень много земли в Волго-Ахтубинской пойме, которая на сегодняшний день не используется. Но, поверьте мне, что каждый клочок земли там имеет своего хозяина. Много земель скупалось под строительство, а эти земли попадают в зону подтопления. Сегодня мы ищем этого собственника, заставляем его либо сдавать в аренду, либо продавать эту землю. Либо включаем те законы, которые позволяет нам через суды ее отнять. Это долгий процесс. Но динамика есть.

Прогнозы на урожай

– Хочу сказать про то озимое поле, которое у нас есть. Оно чуть меньше 1 миллиона 700 тысяч гектаров, но это хорошее количество. Было малоснежье этой зимой, были две волны холода очень серьезная – одна в декабре, другая в январе, когда температуры опускались до 30 градусов. Мы очень переживали за состояние наших озимых культур. Службы агрономические работали практически всю зиму. На сегодняшний день хочу констатировать, что порядка от 75 до 95% отрастает, то есть растения живые. На это повлияло, что сеяли хорошим материалом, благодаря подкормке сахара сформировались очень высокие в растениях. А сахара - это жизненная сила растений. Поэтому, когда на них напал мороз, они выжили. Теперь будем просить у погоды хороших дней, чтобы сделать главное - накормить людей.