В Еланском районе Волгоградской области 3 марта прогремел взрыв в частном доме. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия погибла женщина. В больницу с ожогами доставлены мужчина и 12-летняя девочка.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП произошло в рабочем поселке Елань в шесть утра 3 марта.

– Горел дом размером 10х8 метров с разрушением несущих конструкций по всей площади, – сообщили в главке МЧС. – Пожарные расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.49. Причина пожара устанавливается.

По информации администрации Еланского района, в больницу доставлены мужчина 1977 года рождения и девочка 2010 года рождения.

– На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России по Еланскому району, – уточняют в администрации.

Известно, что в частном доме проживала семья. На месте погибла женщина.

В экстренных службах в качестве предположительной причины происшествия называют взрыв газового котла.