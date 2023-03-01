



Всё больше покупателей Волгоградского региона рассчитываются за товары и услуги безналичным способом: оборот эквайринга Сбербанка в Волгоградской области за январь 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С банком работают около 10 тысяч волгоградских предприятий, в которых ежедневно по безналичному расчету проходит более полумиллиона операций.





Рост популярности обусловлен в том числе увеличением количества платёжных терминалов банка. Также благодаря платформе бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключённых к платформе.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Во многих торговых точках, аптеках, ресторанах и кафе нашего региона можно оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При этом клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно проходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Преимущества использования такого сервиса очевидны: можно оплатить покупку телефоном, просто отсканировав QR-код с экрана POS-терминала, выбрав для оплаты любую доступную в мобильном приложении банка карту».





В настоящий момент Сбербанк в регионе подключил более 14 тысяч торгово-сервисных точек и установил в них порядка 18 тысяч платежных устройств.



