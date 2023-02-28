Председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова подписала приказ, которым в регионе утверждается новый порядок соседства с бездомными собаками. Официально, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт обладмина, документ называется «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Опубликованный в открытом доступе приказ определяет ответственные за снижение рисков органы. Кроме того, здесь четко прописаны случаи, подпадающие под понятие «факт причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан».
Редакция «Высоты 102» изучила документ, и вот о чем в нем говорится.
1. Настоящий Порядок направлен на предотвращение причинения животными, владельцы которых неизвестны, вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области.
2. Ответственными за снижение рисков причинения бездомными собаками вреда жизни или здоровью граждан являются:
- комитет ветеринарии Волгоградской области;
- государственные учреждения ветеринарии;
- органы местного самоуправления муниципальных образований;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие мероприятия по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания бездомных животных.
3. К фактам причинения бездомными собаками вреда жизни или здоровью граждан относятся:
- причинение животными без владельцев травм, повлекших смерть гражданина;
- причинение животными без владельцев травм, повлекших вред здоровью гражданина различной степени тяжести;
- причинение животными без владельцев повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.
- нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов;
- проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека;
- нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено.
– Под немотивированной агрессивностью у животных следует понимать враждебное поведение, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку и (или) животному, не обусловленной какой-либо внешней причиной, – отмечается в приказе. – Не могут считаться признаками наличия немотивированной агрессивности у животного недоверие, которое является нормальной реакцией животного, также реакция животного в целях охраны еды, защиты своего потомства.
5. Меры по снижению риска причинения животными вреда жизни или здоровью волгоградцев:
- государственные учреждения ветеринарии на закрепленной территории осуществляют мониторинг за количеством бесхозяйных животных;
- органы местного самоуправления: заключают контракты на проведение отлова в установленные сроки; определяют места, в которые животных возвращать запрещено после отлова, стерилизации (кастрации), вакцинации и маркирования; ежеквартально направляют в комитет ветеринарии информацию о количестве случаев нападения бездомных собак на людей; проводят разъяснительные беседы с населением.
Так, согласно документу, администрации населенных пунктов обязаны донести до населения о том, каким поведением последние могут спровоцировать собак на агрессию, а также о том, что такое жестокое обращение по отношению к животным. Кроме того, жителям Волгоградской области должны разъяснить вред контактирования с собаками, в том числе прикармливания животных без владельцев, в местах общественного пользования. Недопустимо и так называемое укрывательство животных от организаций, осуществляющих их отлов.
Комитет ветеринарии Волгоградской области с 1 марта 2023 года будет заниматься сбором и анализом информации, поступающей от органов местного самоуправления и госучреждений, а также рассчитывать показатели напряженности ситуации.
– Показателем напряженности ситуации является отношение количества случаев причинения вреда к численности населения Волгоградской области, – уточняется в приказе. – Органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления и их должностные лица, ответственные организации, юридические лица и граждане несут ответственность за соблюдение положений настоящего Порядка в соответствии законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.