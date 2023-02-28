

Председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова подписала приказ, которым в регионе утверждается новый порядок соседства с бездомными собаками. Официально, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт обладмина, документ называется «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Опубликованный в открытом доступе приказ определяет ответственные за снижение рисков органы. Кроме того, здесь четко прописаны случаи, подпадающие под понятие «факт причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». Редакция «Высоты 102» изучила документ, и вот о чем в нем говорится. 1. Настоящий Порядок направлен на предотвращение причинения животными, владельцы которых неизвестны, вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области. 2. Ответственными за снижение рисков причинения бездомными собаками вреда жизни или здоровью граждан являются: комитет ветеринарии Волгоградской области;

государственные учреждения ветеринарии;

органы местного самоуправления муниципальных образований;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие мероприятия по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания бездомных животных. 3. К фактам причинения бездомными собаками вреда жизни или здоровью граждан относятся:

причинение животными без владельцев травм, повлекших смерть гражданина;

причинение животными без владельцев травм, повлекших вред здоровью гражданина различной степени тяжести;

причинение животными без владельцев повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.

4. К случаям, при которых собаки представляют угрозу, относятся: