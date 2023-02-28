



Сложнейший для российской экономики 2022 год поставил перед финансовым рынком новые задачи по долгосрочному развитию в изменившихся реалиях. Это развитие предусматривает и новую роль банков – они призваны стать ключевыми агентами финансирования российской экономики и проектов ее трансформации. Об этом на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.





-Никогда в своей новейшей истории Россия не подвергалась столь агрессивному внешнему давлению. Экономика выстояла и продолжает работать. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и не катастрофа. Теперь экономике предстоит вернуться в состояние «нормальности» – пусть и «новой нормальности». И в сложившихся непростых условиях важно, что вопросы долгосрочного развития не отодвигаются на второй план, – сказал глава ВТБ.





Андрей Костин перечислил ключевые направления развития финансового рынка:





· Необходимо продолжать развивать институт госгарантий. Банковское кредитование должно основываться на ключевых условиях: возвратности, срочности, платности.





· Инвестиции средств ФНБ должны осуществляться на возвратной основе. Это обеспечит максимальную отдачу от их использования.





· Требуется развитие механизмов привлечения частных инвестиций в экономику. Например, создание инструмента безотзывных депозитов (такие намерения есть у Минфина и ЦБ), кастомизация линейки депозитов для конкретных групп населения. В частности, предлагается рассмотреть запуск софинансируемых государством «детских депозитов». При рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его наряду с родителями.





· Один из ключевых вызовов – организация достаточно открытой работы финансовых рынков. Важно создавать новые механизмы доступа российских инвесторов на дружественные рынки и, наоборот, стимулировать присутствие на отечественном рынке «дружественных» инвесторов и финансовых институтов, тем более что многие партнеры высказывают такое желание.





· Значимый элемент перехода российской экономики в новую нормальность – это завершение разворота на восток и юг. Здесь есть вопрос несбалансированности торговых потоков, эту задачу можно решить, размещая профициты ликвидности в реальные активы в странах-партнерах. Можно предусмотреть и более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском рынке. Иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.





· Для того, чтобы новые направления торговых связей были устойчивыми, необходимо обеспечить инфраструктуру в области расчетов и платежей. Нужны дальнейшие шаги банков и регуляторов в сторону ускоренной диверсификации валют, используемых для платежей, накоплений, инвестирования.





· Наконец, важный аспект экономического развития – цифровизация. Если раньше она подразумевала в основном удобство и снижение издержек, то минувший год продемонстрировал, что без развития цифровых компетенций, собственных технологических решений невозможно обеспечить экономический суверенитет государства.





-Повысить экономический суверенитет, снизить уязвимость к санкционным посягательствам позволит государствам переход к цифровым валютам. Россия – в числе мировых лидеров с точки зрения создания национальной цифровой валюты. ВТБ активно участвует в этой работе. В апреле предстоит важнейший этап – ЦБ начнет тестировать работу с цифровым рублем на реальных клиентах банков. В ближайшее время ВТБ начнет тестировать операции с цифровым рублем среди своих сотрудников, – рассказал глава ВТБ Андрей Костин.





Он обратил внимание, что переход экономики к состоянию «новой нормальности» требует партнерского взаимодействия государства и бизнеса. «Развитие финансового рынка, создание условий для более широкого использования национальных валют, свободных и удобных расчетов и платежей между юрисдикциями, цифровое развитие – необходимые факторы для устойчивого функционирования нашей российской экономики в дальнейшем», – заключил глава ВТБ.



