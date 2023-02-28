Экономика

Минцифры России и ВТБ впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

Экономика 28.02.2023 09:54
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28.02.2023 09:54


ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале Госуслуг без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства.

Регистрация на Госуслугах требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. Для получения услуги любому клиенту понадобится только паспорт. Сотрудники банка в режиме реального времени отправят запрос в Минцифры России, получение ответа от министерства займет меньше двух минут. Данные поступают в ВТБ по защищенным каналам связи. После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал Госуслуг, в том числе оформление заявлений на соцвыплаты или перевод пенсии на карту банка.

-Новое решение, запущенное банком совместно с Минцифры России, облегчит для людей взаимодействие с госсервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде без необходимости иметь СНИЛС под рукой. ВТБ поможет всего за пару минут зарегистрировать на портале Госуслуг уже подтвержденную учетную запись. А для получения финансовых сервисов, например, перевода пенсии на карту ВТБ, больше не потребуется брать с собой дополнительные документы, достаточно только паспорта, – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ одним из первых банков совместно с Минцифры России начал активно реализовывать программу «Социальное казначейство» и ранее уже запустил для клиентов ряд цифровых сервисов в ВТБ Онлайн. Так, клиенты банка могут найти в ВТБ Онлайн свой адрес, СНИЛС, ИНН, данные загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС, которые хранятся с соблюдением передовых стандартов финансовой безопасности.

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