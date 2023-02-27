В Волгограде задержали троих похитителей школьных компьютеров

Похитители школьной оргтехники задержаны в Волгограде. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трое неработающих жителей 19-и и 20-и лет, один из которых ранее судим, подозреваются в серии краж имущества из учреждений образования Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

При помощи отвертки молодые люди отжимали пластиковые окна школ, проникали в кабинеты, откуда похищали принтеры, ноутбуки, системные блоки, проекторы и другое имущество. За неделю злоумышленникам удалось совершить 7 подобных краж. Часть похищенного они успели сдать в скупку, а деньги потратить.

Двое подозреваемых арестованы, одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.