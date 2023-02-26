Происшествия

В Волгограде подросток брызнул в водителя автобуса газом из баллончика

Происшествия 26.02.2023 15:11
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26.02.2023 15:11



Полицейские установили личность 15-летнего подростка, который в Волгограде распылил в сторону водителя автобуса №77 газовый баллончик и убежал. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, данное происшествие случилось несколько дней назад – 17 февраля. Несовершеннолетний сел в автобус №77 на остановке «Лавровая». Молодой человек отказался оплачивать проезд, из-за чего у него произошел конфликт с кондуктором. 
Водитель остановил автобус и зашел в салон, чтобы вывести несовершеннолетнего.
- Подросток достал из кармана газовый баллончик и брызнул в сторону водителя и убежал. По пути следования баллончик выкинул, - рассказали в главке.
Полицейским он пояснил, что самостоятельно купил этот баллончик на «Wildberries».
Установлено, что на учете подросток не состоит. Водитель 1962 года рождения. За медицинской помощью не обращался.
По факту случившегося проводится дальнейшая проверка. 
В отношении матери подростка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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