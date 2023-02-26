Экономика

Волгоградская область в 2022 году достигла 70% цифровой зрелости

Экономика 26.02.2023 13:01
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26.02.2023 13:01


Показатель цифровой зрелости* ключевых отраслей экономики и социальной сферы Волгоградской области в 2022 году достиг 70%. В рейтинге субъектов РФ Волгоградская область занимает 32 место из 84, сообщает ИА «Высота 1022 со ссылкой на сайт комитета информационных технологий региона.
Волгоградская область в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует несколько региональных проектов: «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии».
В регионе создана обширная цифровая инфраструктура, которая позволяет жителям пользоваться онлайн-услугами в решении  вопросов по различным жизненным ситуациям. С 2019 по 2021 годы более 1500 учреждений образования, здравоохранения, культуры и прочих социально значимых объектов были подключены к интернету, а в 2022 году – еще 950. 
На сегодня населению области предоставляется 127 государственных и муниципальных услуг. В 2022 году жители Волгоградской области получили возможность воспользоваться на портале «Госуслуги» такими сервисами, как:
отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных ЕГРН; 
Как сообщил на заседании областной думы председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов, в прошлом году 87% обращений волгоградцев подано в электронном виде через портал Госуслуг. 
Цифровую платформу обратной связи в регионе имеет свыше 2200 социально значимых организаций, в том числе школы, детские сады, больницы, МФЦ и другие, – уточнил Кидалов.
Параметры цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, обозначены в указе Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» для достижения национальной цели «Цифровая трансформация». К примеру, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, должно быть доведено до 95%, домохозяйств, обеспеченных высокоскоростным интернетом – до 97%.
*Цифровая зрелость – это степень внедрения цифровых решений в государственное управление, отрасли экономики, социальную сферу. Показатель рассчитывается ежегодно Минцифры России при участии федеральных органов исполнительной власти.

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