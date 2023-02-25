Экономика

ГК «ЕКС» строит стратегический дорожный объект под Волгоградом строго по графику

Экономика 25.02.2023 10:43
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25.02.2023 10:43


В Волгоградской области продолжается строительство стратегически значимого для региона объекта – первого этапа третьего пускового комплекса, включающего помимо основной магистрали протяженностью 4,5 км около полутора десятков инженерных сооружений: мосты через ерики, съезды, отведения воды и др. Группа компаний «ЕКС», силами которой ведется строительство, ежедневно задействует на площадке 200 строителей 150 единиц дорожной техники, а на ряде участков работа не прекращается круглые сутки. Все это позволяет строителям удерживать высокий темп и не отклоняться от графика.
«ЕКС» имеет более чем полувековой опыт строительства инфраструктурных объектов в разных регионах страны. На нынешнем непростом объекте он оказался как нельзя кстати. Дело в том, что грунт в районе строительства имеет особенности вызванные близостью к водоемам, порой возникают задачи, которые требуется решать, не прерывая работ, попутно проводя дополнительные изыскания, однако, на темпе основной работы это не сказывается, в чем недавно убедился губернатор области Андрей Бочаров, побывавший на объекте.
В целом первый этап строительства выполнен на 42%, уже почти построен мост через ерик Осинки, его готовность – 90%. На очереди мост через ерик Гнилой, сейчас для него готовят каркас пролетных строений. Не забывают строители «ЕКС» и об обеспечении экологической безопасности территории, где ведут работы. Их конечным результатом должна стать современная, безопасная и комфортная магистраль, которая свяжет регион с основными транспортными артериями страны, откроет путь для транзита в страны ближнего зарубежья.

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