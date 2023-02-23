На въезде в Волгоград в автобусе нашли партию нелегальных сигарет









В Городищенском районе полицейские проводят проверку по факту перевозки партии контрафактных сигарет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС «Городищенский» для плановой проверки остановили рейсовый автобус "Москва-Астрахань".













В ходе досмотра в багажном отсеке были обнаружены 2 тысячи единиц немаркированных табачных изделий. Среди пассажиров автобуса владельца груза не оказалось.















Сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения и перевозки груза, водитель предъявить не смог. По данному факту проводится проверка.