В Волгоградской области сотрудниками СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который едва не забил до смерти родного брата. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, в качестве орудия расправы житель города Котово использовал шампур.

По информации Буяновой, преступление было совершено 21 февраля на улице Набережной в районном центре.

– Установлено, что накануне 42-летний мужчина вместе с 37-летним братом в летней кухни на территории частного дома распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил шампур и нанес им не менее пяти ударов в грудь своему брату, – рассказала представитель волгоградского СУ СКР. – Жертве удалось вырваться и обратиться в медицинское учреждение.

Пока врачи Котовской ЦРБ спасают жизнь 37-летнему мужчине, в отношении его брата возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство.

– Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы по уголовному фигуранта меры пресечения, – сообщает Дарья Буянова.