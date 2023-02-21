Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась сегодня, 21 февраля около 11 часов утра. На 883 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение легковых автомобилей «Лада Гранта», Mitsubishi с прицепом, Ford Fusion и грузового автомобиля Mercedes.





Масштаб аварии был такой, что от одной из машин осталась фактически только половина, другие получили серьезные повреждения. Одно авто перевозило прицеп в виде катера.

К сожалению, без жертв не обошлось. Управлявшая «Ладой Грантой» женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.





На месте работают экипажи Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Иловлинскому району.





Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, пояснили в главке.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области