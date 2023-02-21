Путин предложил создать Госфонд помощи семьям погибших на СВО

Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию выступления президента РФ перед Федеральным Собранием, которое проходит в эти минуты в Гостином дворе.

Отделения этого фонда должны быть созданы во всех регионах до конца года, подчеркнул Владимир Путин. По словам президента, работа этого фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», исключающий «бюрократию и казенщину».

За каждой семьей погибшего и за каждым ветераном по требованию главы государства должны быть закреплены персональные координаторы.