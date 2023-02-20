Сбер запустил образовательную программу по исламским финансам

Экономика 20.02.2023 15:33
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20.02.2023 15:33
В СберУниверситете стартовал очный модуль образовательной программы по исламским финансам, которая была разработана совместно с Центром партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка.
Программа включает в себя такие модули, как исламское коммерческое право, банковская деятельность и страхование, рынок капитала и инструменты, а также бухгалтерский учёт для исламских финансовых институтов.
По итогам образовательной программы выпускники получат сертификаты международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации.
Исламские финансы — это часть исламской экосистемы, включающей в себя совокупность экономических отношений, соответствующих нормам исламского права и возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных средств.
Слушателями первого потока стали более 50 руководителей — представители госкомпаний, среднего и крупного бизнеса, сфокусированные на развитии новой отрасли, а также дальнейшей интеграции исламского финансирования в российскую экономику.
Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:
Мы наблюдаем ряд разнонаправленных тенденций. С одной стороны, существует нехватка специалистов, экспертов в области партнёрского финансирования, а с другой — есть высокий потенциал для этого в России. И мы уже сейчас видим большой спрос на нашу программу — при наборе вместо запланированных 30 человек на ней сегодня более 50 слушателей.
Возросший интерес к данному сектору со стороны государства и регионов говорят о том, что экспертиза и знания по исламскому финансированию будут востребованы на рынке. Все тенденции указывают на возрастающие возможности для бизнеса и населения, которое исповедует определённые этические нормы. Сбер имеет большую экспертизу в партнёрской экономике. У нас есть специализированное подразделение, 13 продуктов, которые закрывают основные потребности исламского финансирования. У нас накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться.
На программе «Исламское финансирование» эксперты расскажут об основах и специфике исламского коммерческого права и банковской деятельности в сравнении с традиционными институтами, разберут возможности и ограничения работы в области исламского финансирования. Также участники курса смогут повысить уровень знаний в области исламского бухгалтерского учёта и корпоративного управления.
Преподавательский состав программы сформирован из российских экспертов и практиков:
· муфтий Исмаил Десаи, CEO GIFS (Global Islamic Financial Services), эксперт исламских финансов;
· Бехнам Гурбан-заде, управляющий директор, начальник Центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка;
· Мадина Калимуллина, управляющий партнёр «Алиф Консалт», к. э. н., сертифицированный шариатский советник и аудитор (CSAA);
· Андрей Журавлёв, член Российской ассоциации по исламскому финансированию, к. э. н., преподаватель МГУ.
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