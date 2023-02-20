На стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе Волгоградской области полицейские остановили такси Skoda. Как сообщает ИА «Высота 102», при досмотре у пассажира такси обнаружили два свертка с порошкообразным веществом, один из которых был спрятан в пачке сигарет.





— В качестве пассажира в машине передвигался 30-летний волжанин, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном.

Как пояснил мужчина, он «съездил и забрал закладку». Спутница задержанного пояснила, что «день рождения у него».

В региональном главке МВД уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области