Волгоградский "Ротор" в Ессентуках одержал победу над клубом из Пятигорска - 4:2









Волгоградский «Ротор» в первой игре на проходящих сборах в Ессентуках 17 февраля обыграл «Машук - КМВ» из Пятигорска 4:2, сообщает ИА "Высота 102".

По решению тренерского штаба все матчи на заключительном подготовительном этапе волгоградцев пройдут в закрытом режиме. Поэтому болельщики вынуждены были довольствоваться текстовой трансляцией и видеообзором забитых голов в клубных соцсетях.







Отметим, что сами тренировочные занятия проходят в Кисловодске, но в силу погодных причин на матчи подопечные Алексея Стукалова перебираются в Ессентуки, где команда уже тренировалась в этом межсезонье. Хотя и здесь во время игры шел снег.



Но волгоградцы показали, что погода им нипочем. «Ротор» создал опасный момент на 11-ой минуте. После подачи с правого фланга по воротам пробил игрок под 33-м номером. Вратарь успешно справился с ударом и перевёл мяч на угловой. Через пять минут оборона волгоградского клуба допустила быструю контратаку от соперников и, воспользовавшись большим свободным пространством, футболист пятигорского коллектива вошёл в штрафную и эффектным ударом поразил ворота Ивана Литвенка.







Ответ «Ротора» не заставил себя долго ждать. Несколько волгоградских игроков разыграли комбинацию на половине поля и Юрий Завезён после красивой передачи пяткой от своего партнера уверенно переиграл голкипера и сравнял счёт. В середине тайма Алексей Бутаревич воспользовался ошибкой в передаче от соперника, перехватил мяч и с дальнего расстояния попал точно в цель и вывел свою команду вперёд.







В перерыве Алексей Стукалов традиционно для сборов сделал несколько замен. И в начале второго тайма новичок «Ротора» Дмитрий Прищепа также после своего дальнего выстрела не оставил шансов вратарю «Машука». После этого сине-голубые создали ещё нескольких острых моментов у чужих ворот. Тем не менее, забили волгоградцы ещё лишь один раз. После навеса с углового Сергей Обивалин подстроился под удар, отправил мяч в сетку и сделал счёт разгромным. Но в самом конце матча пятигорцы отличились во второй раз в игре и установили окончательный счёт - 4:2 в пользу «Ротора».

Следующую игру волгоградский клуб проведёт 20 февраля против «Ессентуков».







Иван Тюгаев







Фото Ск "Ротор" VK



В послематчевом интервью Стукалов выразил удовлетворение от количества забитых голов. Но посетовал на ошибки в обороне, приведшие к пропущенным голам. Помимо этого он отметил, что игроки стараются играть в высокий прессинг по заданию тренерского штаба для более эффективной реализации голевых моментов.Сегодня стало известно о новых кадровых перестановках в клубе. «Ротор» объявил о переходе нападающего Дмитрий Мичуренкова, который прибыл в команду в статусе свободного агента. 27-летний форвард уже находился в составе волгоградского клуба в 2014-ом году. Вполне возможно, что этот трансфер станет для сине-голубых последним в это межсезонье.