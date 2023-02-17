ВТБ запустит сервис СБП для трансграничных переводов в 1 квартале





ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое ожидается в 1 квартале 2023 года. Банк планирует организовать переводы в разные страны, в том числе рассматривает Республику Беларусь. Сервис позволит быстро и удобно отправлять привычные переводы СБП в страны СНГ: деньги будут поступать получателям мгновенно.





-Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70% по итогам прошлого года. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию сервиса среди жителей нашей страны, - отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.





Напомним, в октябре 2022 года банк запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.





По словам Алексея Хранилова, в ВТБ трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года.





-Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и Азии. Совершить трансграничный перевод можно в ВТБ Онлайн разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В этом году мы продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число, - отметил Алексей Хранилов.



