Экономика 17.02.2023 11:03
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17.02.2023 11:03
Перспективы и возможности развития бизнеса на индийском рынке обсудили представители крупного бизнеса Поволжья на прошедшей в Самаре конференции «Индия: новые рынки и новые возможности. Актуальные тренды финансовых рынков».
Спикерами конференции выступили ТОП-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. Вместе с участниками они обсудили новые возможности для российских импортёров и экспортёров, финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнесменов, занимающихся торговлей с Индией, а также роль государства в данной сфере. Так, в России действует 11 государственных программ поддержки экспорта, а портфель программ господдержки в 2022 года увеличился в два раза к 2021 году.
Также участникам рассказали о наиболее развитых отраслях импорта из Индии, среди которых химическая промышленность и фармацевтика, которые также активно развиваются в Поволжье.
Особое внимание на конференции уделили банковским решениями и сервисам, которые способствуют развитию торговых отношение между российским и индийским бизнесом. Среди них эксперты отметили аккредитивы, которые позволяют проводить безопасный безналичный расчет в национальных валютах. Также рассказали о проекте Сбера «Бизнес-миссия онлайн», который позволяет презентовать бизнесменам свои продукты перед зарубежными партнёрами, а в дальнейшем выстраивать совместный бизнес.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Выход на новый рынок всегда дарит новые возможности, но для успешного развития в новых направлениях необходимо дополнительное финансирование и эффективное банковское сопровождение. Сбербанк зарекомендовал себя как надежный партнёр, который обладает экспертизой в финансовой и технологической деятельности. Кроме того, у Сбера успешно функционирует филиал в Индии, и мы имеем возможность предложить сервисы по проведению расчетов между контрагентами, продукты торгового финансирования и защиты коммерческих рисков».
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