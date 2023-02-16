Зампред ВТБ назвал условия для эффективной борьбы с мошенниками

Экономика 16.02.2023 13:42
0
16.02.2023 13:42
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в ходе выступления в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» назвал три необходимых условия, которые обеспечат успех в борьбе с мошенниками.
-Есть представление, что мы что-то переломим, и всем сразу станет лучше. Но это, как человечество и болезни: обе стороны эволюционируют все время. И да, мы сейчас на пороге изобретения „антибиотиков“, что позволит нам сдвинуть этот баланс в пользу человечества. На мой взгляд, есть три компоненты, которые для этого надо решить, и они близки к решению, — сообщил Вадим Кулик.
По его словам, прежде всего, необходимо создать условия доверия между участниками взаимодействия — физическим лицом и организацией. Клиент должен быть уверен, что он позвонил именно в банк, а банк, что это его клиент. В период пандемии все перешли на электронные каналы взаимодействия, таким образом возникло множество способов получения информации о физическом лице.
Необходимо донести до клиентов безопасный способ общения, а Единая биометрическая система и Госуслуги могут этому способствовать. Также важно создать базу доверенных телефонных номеров, чтобы клиент точно знал номера важных для него организаций. И решить проблему ответственности за доставку информации, которую сейчас операторы связи не несут.
Вторым необходимым условием Кулик назвал онлайн обмен данными. Это может быть система, в которую заносятся необходимые данные, чтобы ML-модели в режиме онлайн с еще большей точностью отрабатывали и блокировали возникающие подозрения. Но для этого необходимы точечные изменения в законодательстве, чтобы у банков появлялись права на такие блокировки.
Третий важный компонент успешной борьбы с мошенниками — образовательный. Необходимо выстраивать у людей недоверие к определенным способам воздействия на них.
Завершая свое выступление, Кулик также отметил, что без выстраивания защищенных технологий рассчитывать на успех в борьбе с мошенниками не приходится.
По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка — почти в 4 раза больше, чем годом ранее. ВТБ спас от хищения более 22 млрд рублей на счетах своих клиентов. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия и фишинг.
В 2023 году эксперты банка не ожидают кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду.
Аналитики фиксируют рост интереса к «вторичке»16.02.2023 14:23
Экономика 16.02.2023 14:23
907 абонентов узаконили свои отношения с «Концессиями» в 2022 году16.02.2023 13:17
Экономика 16.02.2023 13:17
Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской области16.02.2023 13:13
Экономика 16.02.2023 13:13
Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%16.02.2023 12:05
Экономика 16.02.2023 12:05
Станислав Кузнецов: в Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами16.02.2023 11:54
Экономика 16.02.2023 11:54
Сбер упрощает клиентам процесс управления деньгами16.02.2023 10:55
Экономика 16.02.2023 10:55
Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейки16.02.2023 08:24
Экономика 16.02.2023 08:24
Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером15.02.2023 15:59
Экономика 15.02.2023 15:59
Банк «Открытие» упростил переход на Единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса15.02.2023 14:02
Экономика 15.02.2023 14:02
Эмоциональный интеллект: Сбербанк проводит серию лекций для студентов ведущих вузов Волгоградского региона15.02.2023 13:09
Экономика 15.02.2023 13:09
Оформить автокредит банка «Открытие» в сети салонов РОЛЬФ теперь можно по ставке от 9%15.02.2023 11:51
Экономика 15.02.2023 11:51
ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых15.02.2023 10:10
Экономика 15.02.2023 10:10
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской области15.02.2023 09:31
Экономика 15.02.2023 09:31
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублей15.02.2023 08:54
Экономика 15.02.2023 08:54
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метр14.02.2023 19:35
Экономика 14.02.2023 19:35