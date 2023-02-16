Экономика

Зампред ВТБ назвал условия для эффективной борьбы с мошенниками

Экономика 16.02.2023 13:42
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16.02.2023 13:42


Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в ходе выступления в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» назвал три необходимых условия, которые обеспечат успех в борьбе с мошенниками.

-Есть представление, что мы что-то переломим, и всем сразу станет лучше. Но это, как человечество и болезни: обе стороны эволюционируют все время. И да, мы сейчас на пороге изобретения „антибиотиков“, что позволит нам сдвинуть этот баланс в пользу человечества. На мой взгляд, есть три компоненты, которые для этого надо решить, и они близки к решению, — сообщил Вадим Кулик.

По его словам, прежде всего, необходимо создать условия доверия между участниками взаимодействия — физическим лицом и организацией. Клиент должен быть уверен, что он позвонил именно в банк, а банк, что это его клиент. В период пандемии все перешли на электронные каналы взаимодействия, таким образом возникло множество способов получения информации о физическом лице.

Необходимо донести до клиентов безопасный способ общения, а Единая биометрическая система и Госуслуги могут этому способствовать. Также важно создать базу доверенных телефонных номеров, чтобы клиент точно знал номера важных для него организаций. И решить проблему ответственности за доставку информации, которую сейчас операторы связи не несут.

Вторым необходимым условием Кулик назвал онлайн обмен данными. Это может быть система, в которую заносятся необходимые данные, чтобы ML-модели в режиме онлайн с еще большей точностью отрабатывали и блокировали возникающие подозрения. Но для этого необходимы точечные изменения в законодательстве, чтобы у банков появлялись права на такие блокировки.

Третий важный компонент успешной борьбы с мошенниками — образовательный. Необходимо выстраивать у людей недоверие к определенным способам воздействия на них.

Завершая свое выступление, Кулик также отметил, что без выстраивания защищенных технологий рассчитывать на успех в борьбе с мошенниками не приходится.

По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка — почти в 4 раза больше, чем годом ранее. ВТБ спас от хищения более 22 млрд рублей на счетах своих клиентов. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия и фишинг.

В 2023 году эксперты банка не ожидают кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду.



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