Сбер упрощает клиентам процесс управления деньгами

Экономика 16.02.2023 10:55
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16.02.2023 10:55
Сбер улучшил бесплатный сервис «Автонакопление» в СберБанк Онлайн. Если раньше на счёт в разное время автоматически поступали даже небольшие суммы, то сейчас сервис объединяет все мелкие операции и переводит деньги, как только сумма превышает 100 рублей.
Как объясняют в банке, это простой, удобный и надёжный сервис для всех, кто хочет откладывать регулярно и дисциплинированно. Достаточно выбрать оптимальную механику — и останется только наблюдать, как растёт сумма на счёте. Ведь деньги будут перечисляться на выбранный счёт автоматически. Остановить или скорректировать услугу можно в любой момент.
Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:
"Заниматься личными финансами — непростая задача, но мы в PFM знаем, как это важно для благополучия клиентов. Именно поэтому мы создаём сервисы, которые упрощают процесс управления своими деньгами и снимают лишнюю нагрузку. Сервис «Автонакопление» облегчает рутину накопления с помощью автоматизированного процесса. Деньги просто копятся за вас, а сохранённые силы, мотивацию и время можно потратить на себя и близких. В сервисе уже открыто 2,7 млн копилок".
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