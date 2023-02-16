Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейки

Экономика 16.02.2023 08:24
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16.02.2023 08:24
После двух недель стабильности на розничном рынке топлив цены на некоторые марки бензина в Волгоградской области снова изменились. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, стоимость бензина АИ-92 снизилась за неделю на 5 копеек и составила 48,04 рубля за литр.
На 4 копейки стал дешевле бензин марки АИ-95 – 53,28 рубля за литр.
При этом цена на бензин марки АИ-98 осталась прежней – 59,81 рубля за литр. Не изменилась и стоимость дизтоплива – 57,55 рубля за литр.
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