Политика

В Волгоградской области выдвиженец ЕР заткнул за пояс либерал-демократа

Политика 13.02.2023 17:37
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13.02.2023 17:37


В Волгоградской области в минувшее воскресенье, 12 февраля, прошли первые в этом году выборы. В Николаевском районе досрочно выбирали нового главу Ленинского сельского поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Избирательной комиссии региона, по итогам голосования со значительным перевесом победителем назван представитель ЕР. 

–  Главой поселения избран Николенко Григорий Николаевич, выдвинутый региональным отделением политической партии «Единая Россия», – сообщили в ИКВО. – Его поддержало 85,03% жителей поселения, принявших участие в голосовании. 

Напомним, что кроме Григория Николенко на выборы выдвигался региональным отделением ЛДПР 41-летний Владимир Бекишов. Новому главе Ленинского сельского поселения 56 лет. 

За  Григория Николенко проголосовало 920 человек, в то время как за его соперника  всего 102 местных жителя (или 9,43% избирателей).  

Уточняется, что явка избирателей составила 65,66%. Недействительными признано 60 бюллетеней. 

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