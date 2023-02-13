В Волгоградской области выдвиженец ЕР заткнул за пояс либерал-демократа





В Волгоградской области в минувшее воскресенье, 12 февраля, прошли первые в этом году выборы. В Николаевском районе досрочно выбирали нового главу Ленинского сельского поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Избирательной комиссии региона, по итогам голосования со значительным перевесом победителем назван представитель ЕР.

– Главой поселения избран Николенко Григорий Николаевич, выдвинутый региональным отделением политической партии «Единая Россия», – сообщили в ИКВО. – Его поддержало 85,03% жителей поселения, принявших участие в голосовании.

Напомним, что кроме Григория Николенко на выборы выдвигался региональным отделением ЛДПР 41-летний Владимир Бекишов. Новому главе Ленинского сельского поселения 56 лет.

За Григория Николенко проголосовало 920 человек, в то время как за его соперника всего 102 местных жителя (или 9,43% избирателей).

Уточняется, что явка избирателей составила 65,66%. Недействительными признано 60 бюллетеней.