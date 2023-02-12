Экология

"Весной надышались": в оранжерее Волжского открылся фестиваль первоцветов

Экология 12.02.2023 12:33
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12.02.2023 12:33



На площадке Волгоградского регионального ботанического сада в Волжском сегодня, 12 февраля  открылся традиционный фестиваль первоцветов. Гостей праздника, который продлится до 19 февраля, в оранжереях Волжского ждут распустившиеся тюльпаны, ландыши, фрезии, примулы и нарциссы. Все желающие смогут сделать снимки в фотозонах с живыми цветами, а также выбрать и приобрести понравившиеся растения.

Бал первоцветов – ежегодное мероприятие в Волгоградском региональном ботаническом саду, которое привлекает большое количество любителей цветов и красоты. В целом, интерес жителей и гостей региона к научно-просветительской площадке растет.

Согласно данным облкомприроды, за 2022 год число его посетителей удвоилось и составило 18 тысяч человек. На базе учреждения созданы уникальные коллекции растений, а также генетический банк для сохранения биологического разнообразия.



Среди первых гостей фестиваля первоцветов оказалась и председатель комитета Волгоградской областной думы  по охране окружающей среды и природопользованию, председатель Экологического совета Ирина Соловьева.

- Региональный ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения, - отметила Ирина Соловьева. – Это гордость нашего края. Уникальные экзотические растения, которые мы здесь видим – это результат кропотливого и многолетнего профессионального труда сотрудников ботанического сада. Они также занимаются очень важной работой по экологическому просвещению юных жителей региона. Кроме того, усилиями коллектива учреждения все популярнее в нашем регионе становится направление экологического туризма.



Неслучайно на фестиваль первоцветов, как и на бал хризантем в осеннее время, приезжают жители из Волгограда и других близлежащих районов. Гости проводят по несколько часов на цветочных плантациях и уезжают с уникальными фотоснимками, букетами первых весенних цветов  и «надышавшись весной».


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