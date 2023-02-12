Экология 12.02.2023 12:33
0
12.02.2023 12:33
На площадке Волгоградского регионального ботанического сада в Волжском сегодня, 12 февраля открылся традиционный фестиваль первоцветов. Гостей праздника, который продлится до 19 февраля, в оранжереях Волжского ждут распустившиеся тюльпаны, ландыши, фрезии, примулы и нарциссы. Все желающие смогут сделать снимки в фотозонах с живыми цветами, а также выбрать и приобрести понравившиеся растения.
Бал первоцветов – ежегодное мероприятие в Волгоградском региональном ботаническом саду, которое привлекает большое количество любителей цветов и красоты. В целом, интерес жителей и гостей региона к научно-просветительской площадке растет.
Согласно данным облкомприроды, за 2022 год число его посетителей удвоилось и составило 18 тысяч человек. На базе учреждения созданы уникальные коллекции растений, а также генетический банк для сохранения биологического разнообразия.
Среди первых гостей фестиваля первоцветов оказалась и председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, председатель Экологического совета Ирина Соловьева.
- Региональный ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения, - отметила Ирина Соловьева. – Это гордость нашего края. Уникальные экзотические растения, которые мы здесь видим – это результат кропотливого и многолетнего профессионального труда сотрудников ботанического сада. Они также занимаются очень важной работой по экологическому просвещению юных жителей региона. Кроме того, усилиями коллектива учреждения все популярнее в нашем регионе становится направление экологического туризма.
Неслучайно на фестиваль первоцветов, как и на бал хризантем в осеннее время, приезжают жители из Волгограда и других близлежащих районов. Гости проводят по несколько часов на цветочных плантациях и уезжают с уникальными фотоснимками, букетами первых весенних цветов и «надышавшись весной».
ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений завода09.02.2023 14:12
Экология 09.02.2023 14:12
Тлеющая свалка под Волгоградом снова отравляет жизнь волжан08.02.2023 08:16
Экология 08.02.2023 08:16
Многомиллионный проект расчистки левого притока Дона готовят в Волгоградской области25.01.2023 10:28
Экология 25.01.2023 10:28
В Волгоградской области почти полмиллиарда потратят на расчистку реки Ахтубы23.01.2023 18:49
Экология 23.01.2023 18:49
Облдума: волгоградцы добились ударных результатов в рамках нацпроекта «Экология»18.01.2023 11:22
Экология 18.01.2023 11:22
В Волгограде новогодние елки переработают для приютов бездомных животных18.01.2023 07:50
Экология 18.01.2023 07:50
Облкомприроды в Волгограде вернули в бюджет потраченные нецелевым образом 12,5 млн рублей12.01.2023 11:25
Экология 12.01.2023 11:25
В Волгограде заброшенный парк «Дружба» расчистили от свалок29.12.2022 09:29
Экология 29.12.2022 09:29
Экологические сказки для детей и взрослых26.12.2022 13:50
Экология 26.12.2022 13:50
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрам26.12.2022 11:40
Экология 26.12.2022 11:40
РПН наградил волгоградских победителей международной премии по экологии22.12.2022 11:37
Экология 22.12.2022 11:37
Перевоспитание миллионами: как наказывали за вред экологии в Волгоградской области22.12.2022 10:51
Экология 22.12.2022 10:51
Придется пилить: чиновников обязали обрезать деревья на юге Волгограда21.12.2022 18:10
Экология 21.12.2022 18:10
Субподрядчик отрицает обвинения в фиктивной утилизации отходов с проспекта Жукова в Волгограде20.12.2022 18:49
Экология 20.12.2022 18:49
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в Волгограде13.12.2022 19:11
Экология 13.12.2022 19:11