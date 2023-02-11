ДТП с большегрузами на трассе в Волгоградской области парализовало движение

В Калачевском районе Волгоградской области сегодня, 11 февраля, произошло ДТП с участием большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на спуске в районе мостового перехода через реку Дон.





— По предварительным данным, на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский произошло ДТП с участием грузовых автомашин, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Движение транспорта затруднено. Организована работа тяжелой техники по ликвидации последствий аварии.

В полицейском ведомстве уточняют, что по указанию начальника ГУ МВД по региону генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко к месту происшествия выехало руководство областной ГАИ. Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.





Судя по кадрам с места дорожного инцидента, КАМАЗ, груженный оборудованием, пробил боковое ограждение мостового перехода и перекрыл движение. На другой полосе встала фура с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области