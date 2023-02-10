Экономика

Ивановы адаптировались к изменениям в ценах и ассортименте: новый индекс потребительских настроений россиян

Экономика 10.02.2023 12:45
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10.02.2023 12:45


Сбер представил «Индекс Иванова», который отражает потребительские настроения россиян за IV квартал 2022 года.
Доля Ивановых, озабоченных курсом рубля, упала до 10% с 12% в IV квартале. Основным поводом для беспокойства по-прежнему остаётся здоровье своё и близких. Так ответили 65% респондентов.
При отсутствии нужного товара в продуктовом магазине 43% Ивановых, скорее всего, пойдут в другой магазин. Почти половина купят аналогичный товар. Однако если его стоимость превысит цену на нужный товар, 29% совсем откажутся от покупки. При определении привлекательной цены 63% ориентируются на стоимость товара без скидки и сравнивают с ней предложения того или иного магазина.
Онлайн-торговля остаётся привлекательной в восприятии потребителей: доля Ивановых, заказывающих продукты онлайн в IV квартале 2022 года составила 28%.
Банк для транзакций и для сбережений у Ивановых чаще всего один и тот же. И для большинства респондентов это Сбер, как по объёму средств, так и по количеству транзакций. Около половины Ивановых, которые имеют кредит или кредитную карту, получили их в Сбере.
Структура задолженности Ивановых по кредитам существенно не изменилась. Доля респондентов с задолженностью более 1 млн руб. увеличилась с 8% до 14% год к году. Скорее всего это связано с ростом ипотечного кредитования. Доля Ивановых с задолженностью 10-50 тыс. руб. снизилась с 25% до 22% год к году.
Доля просроченных кредитов у Ивановых сократилась с начала года. Доля тех, кто допустил просрочку один раз, уменьшилась с 8% до 5% год к году. Доля тех, кто ни разу не пропускал выплату по кредиту, выросла с 78% до 86%.
Михаил Краснопёров, старший аналитик по потребительскому сектору SberCIB Investment Research:
«"Индекс Иванова" помогает понимать запросы и ожидания россиян. Он показывает динамику и структуру расходов населения, их сбережения, потребительское поведение, восприятие экономической ситуации в стране. 
В наших исследованиях мы смотрим на потребительский рынок с разных сторон. Мы отмечаем, что цены в продуктовых сетях стабилизировались, а покупатели адаптировались к новым ценам и изменениям в ассортименте. Цены по-прежнему остаются ключевым фактором выбора магазинов (это отметили 70% респондентов), однако фактор качества продуктов догоняет его по значимости (68%). Промоактивность возвращается к уровням 2021 года, но популярность поиска промоакций как стратегии экономии не поменялась по сравнению с прошлым кварталом (ее отмечают 55% Ивановых)".
Помимо регулярных тематик исследования, в каждом выпуске затрагиваются новые области изучения. В IV квартале внимание было уделено перспективам сервисов краткосрочной аренды самокатов (кикшеринг). За последний год хотя бы раз им пользовались 11% всех Ивановых.  Выяснилось, что потенциально охват сервиса может вырасти еще на 50% — за счёт тех, кто допускает возможность воспользоваться кикшерингом в будущем. Одно из условий для этого — снижение стоимости услуги. Согласно нашему опросу, в среднем поездка на кикшеринге обходилась пользователю в 335 руб., что сопоставимо со средней стоимостью поездки на такси».


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