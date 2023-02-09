Жизни выжившего в ДТП под Волгоградом сотрудника ГУ МВД ничего не угрожает

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии сотрудника регионального ГУ МВД России, который сегодня, 9 февраля, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации облздрава, жизни полицейского ничего не угрожает.

– Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение больницы №25. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, – коротко пояснили в профильном ведомстве.

Напомним, что авария произошла на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Вблизи населенного пункта Горный Балыклей автомобиль, в котором находились сотрудники главка полиции, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. На месте ДТП погиб 30-летний сотрудник ГУ МВД России по Волгоградской области.

В связи с происшествием начальник регионального ГУ МВД России Дмитрий Вельможко поручил детально разобраться в его обстоятельствах.

Отметим, что выживший сотрудник находился за рулем автомобиля. Оба полицейских утром 9 февраля направлялись в командировку.

По не подтвержденной официально информации, сотрудники работали в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.