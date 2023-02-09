В ДТП разбились сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Один погиб

В Волгоградской области 9 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе скончался сотрудник регионального ГУ МВД России, его коллега получил ранения.

Авария произошла утром в четверг в районе поселка Горный Балыклей.

– Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб сотрудник полиции, – сообщили информагентству в пресс-службе главка полиции. – Предварительно установлено, что утром 9 февраля 2023 года, направляясь в служебную командировку, сотрудник не справился с управлением служебной автомашины и совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован, его 30-летний коллега от полученных травм скончался на месте аварии.

В настоящее время выясняют все причины аварии.

Отметим, что в ГУ МВД России по Волгоградской области не уточняют званий коллег, попавших в аварию. Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», оба полицейских работали в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции.