Экономика

Волгоградская область вошла в ТОП-3 регионов Поволжья по доле безналичной оплаты

Экономика 07.02.2023 15:31
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07.02.2023 15:31


По итогам IV квартала 2022 в Волгоградской области 58,2% покупок оплачивают безналичным способом. По результатам исследования, проведенного лабораторией СберИндекс и ресурсом Чек Индекс, регион занимаем третье место по доле безналичной оплаты среди регионов Поволжья, при этом относительно IV квартала 2021 года она выросла на 0,98 п.п. 

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Всё больше жителей региона предпочитают безналичные платежи. Рост популярности обусловлен в том числе и увеличением количества платёжных терминалов Сбербанка, которые позволяют оплачивать покупки, как с помощью карт, так и с помощью сервисов SberPay. В настоящий момент в Волгоградской области более 13 тысяч POS-терминалов Сбербанка, которые позволяют провести бесконтактную оплату».

Напомним, что основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay.

 При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. 
Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе. 

В начале февраля Сбер начинает масштабное тестирование платежного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Что касается владельцев Android, у которых есть карта МИР от Сбера, то с ноября 2022 г. они снова могут пользоваться привычным способом оплаты в одно касание с помощью NFC-технологии.

СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них оценки потребительских расходов, оборотов бизнеса, активности МСП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.
Чек Индекс  — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране. Компания является партнером Сбера и крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.

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