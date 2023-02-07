Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колонию

В Волгограде 7 февраля вынесли приговор местному жителю, 16 лет хранившему у себя дома боеприпасы, тротил и оружие. Как установлено судом Краснооктябрьского района, все это нашел еще в 2006 году в одном из северных районов областного центра.

– Преступная деятельность жителя Волгограда была пресечена в 2022 году сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Согласно материалам дела, Сергей Л. обнаружил на территории Тракторозаводского района предметы, визуально схожие с огнестрельным оружием, а также снаряды времён Великой Отечественной войны. Найденное оружие и боеприпасы к нему, а также 3 килограмма тротила, извлеченные из снарядов, подсудимый принес к себе домой, где стал незаконно хранить.

Расследовали уголовное дело в отношении волгоградца сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Приговором Краснооктябрьского районного суда сегодня Сергей Л. признан виновным незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

– По совокупности преступлений жителю Волгограда назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, – сообщили в пресс-службе судов.