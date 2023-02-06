Дверь была плотно прикрыта: в Волгоградской области нашли тела брата и сестры

В Камышинском районе Волгоградской области обнаружены тела 56-летней женщины и 40-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшие приходились друг другу братом и сестрой.

— Тела обнаружила родственница 3 февраля 2023 года в доме по улице Заречной в селе Костарево, которая пришла в гости, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Женщина и ее двоюродный брат жили вдвоем. Дом отапливается печью с газовой форсункой. При осмотре установлено, что печь находится в исправном состоянии, утечек газа не имеется, газовая форсунка работала на полной мощности, кран подачи газа был открыт полностью. При этом заслонка дымохода была закрыта, а окна и дверь были плотно прикрыты.

Как уточнила Буянова, при осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

— Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом, — добавили в региональном СУ СК РФ. — Организована процессуальная проверка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде мать с двумя детьми отравились угарным газом