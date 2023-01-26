В Волгограде мать с двумя детьми отравились угарным газом

В Красноармейском районе Волгограда накануне в больницу попала местная жительница с двумя малолетними детьми. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина и два мальчика отравилась угарным газом.

— 25 января в больницу № 25 Волгограда с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены мальчик в возрасте год и три месяца, 6-летний мальчик и 29-летняя женщина, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел в одной из квартир в доме № 13 по улице Саушинской. Ранее ИА «Высота 102» сообщало об обнаруженном в ванне мертвом 15-летнем подростке. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»