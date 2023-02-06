В Волгоградской области достали из кабины тело утонувшего турка

В Николаевском районе Волгоградской области спасатели извлекли из кабины тягача, ушедшего под лед на реке Еруслан между селом Бережновкой и Курнаевкой, тело 65-летнего гражданина Турции. Как сообщает ИА «Высота 102», фура перевозила 17 тонн фанеры.

— В ходе осмотра признаков криминального характера смерти не установлено. Предварительной причиной смерти мужчины явилась механическая асфиксия в результате утопления, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Николаевским МрСО СУ СКР по региону организована доследственная проверка.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что утонувший грузовик попал на видео. Фура DAF, принадлежащая турецкой компании, по словам собственного источника в спасательном ведомстве, груженная фанерой, следовала со стороны Саратова.

Известно, что тело подняли из воды сегодня около 13.30. Предварительно, из турецкого консульства звонков по поводу погибшего не поступало.

Скриншот: видео Алексей Аршинов «Жесть Волгоград» / vk.com

