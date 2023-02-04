Расследования

«Уже куски отваливаются»: в Волгоградской области разрушается сданная под Новый год дорога

Расследования 04.02.2023 19:14
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04.02.2023 19:14



Даже месяца не «прожила» дорога в городском поселении город Котово Волгоградской области, которую сдали в аккурат в предпоследний день 2022 года. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, они давно ждали ремонта одной из самых убитых улиц города – Дачной. Однако начатый в ноябре прошлого года ремонт изначально вызвал у котовчан вопросы.

- Дорогу ремонтировали в дожди, щебень был перемешан с грязью и влагой, такой его и укладывали под каток, - вспоминают жители. – Обочины не укрепляли, поэтому сейчас там стали отваливаться целые куски асфальта. Выкрашивается и само покрытие. Дорогу снова надо ремонтировать. Только вопрос – кто за это ответит?



Как следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, 9 ноября администрация городского поселения заключила контракт на ремонт ул. Дачной. Единственным участником закупки стало ГБУ «Волгоградавтодор». Контракт с госучреждением был заключен по максимальной цене – 31 351 800 рублей.

Уже на следующий день, 10 ноября ГБУ «Волгоградавтодор» методом неконкурентной закупки заключило договор с единственным поставщиком – ИП Брутян А.А. на 3 миллиона рублей для выполнения работ по ремонту дороги, мотивируя это «отсутствием собственных специалистов и специализированной техники».




Между тем, вопросы к качеству работ возникли не только у обычных жителей городского поселения, не являющихся специалистами в дорожной сфере. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказались  документы об итогах надзора за строительством, которое осуществляло ООО «СтройИнтерьер».

В частности, специалисты уведомили ГБУ «Волгоградавтодор» и главу городского поселения Сергея Лесниченко о нарушениях, которые были выявлены в ходе строительного контроля реконструкции улицы.

- Работы на объекте выполняются без детальной разбивки и закрепления пикетов и основных точек на местности, - говорится в выданном предписании. – На объекте отсутствуют исполнительная документация в полном объеме на указанные работы, то есть акты скрытых работ, документы, подтверждающие качество материалов, исполнительные схемы, журнал входного контроля и качества получаемых материалов, оперативный журнал геодезических работ, журнал технического нивелирования, журнал контроля плотности земляного полотна; приказы на ответственных лиц на производство и качество работ от генподрядчика; проектная документация со штампом «К производству» с подписью ответственного лица от заказчика; акт передачи объекта под строительство; график производства работ.



Также специалисты обратили внимание, что «устройство щебеночного основания и укрепление откосов на переувлажненном грунте (влажность которых выше предельной, при которой достигает коэффициент уплотнения 0,9)  недопустимо».

Среди нарушений строительных норм, допущенных при строительстве дороги, были указаны и другие факты. Так, асфальтовое покрытие перед ремонтом было снято не в полном объеме, в канаве около обочины дороги щебень засыпался в переувлажненную почву, на уложенном асфальте имеются такие дефекты, как продавливание, трещины, местами просматривается щебень, на некоторых участках отсутствует геосетка.



- На некоторых участках край асфальтового покрытия имеет рыхлую и неровную кромку, выполненную с отклонением от главной линии; укладка асфальтобетонной смеси осуществляется при температуре 4 градуса по Цельсию, что является нарушением строительных правил, - сделали вывод специалисты.

Возмущенные состоянием дороги котовчане адресовали главе администрации городского поселения Сергею Лесниченко вопрос в соцсетях, какие меры приняли власти в связи с некачественным ремонтом.

- От ООО «СтройИнтерьер» в адрес подрядчика было направлено предписание. Не устраненными остались лишь замечания, для устранения которых требуются благоприятные погодные условия. При наступлении необходимых условий замечания будут устранены в полном объеме, - говорится в сообщении администрации.



К слову, источник в администрации городского поселения пояснил, что, действительно, капитальный ремонт дороги проходил в дождливую погоду.

- На прошлую осень выдалось много осадков, такое редко бывает, но подрядчик вынужден был продолжать ремонт, в противном случае, он бы не выполнил контракт и его занесли в черный список, - пытался объяснить произошедшее осведомленный сотрудник администрации. – К сожалению, мы все связаны ФЗ-44. Как правило, объемы бюджетного финансирования принимают к апрелю, пока деньги дойдут до муниципалитетов, пока пройдут конкурсные процедуры, проходит немало времени. Поэтому закупки объявляются обычно во второй половине бюджетного года. Идеально было, если бы конкурсы на ремонт дорог проводились  в конце года на выполнение работ в начале следующего. Но такое происходит редко и это зависит не от нас. 

Фото Александра Касьянова

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