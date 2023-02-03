В Волгограде Тракторозаводский районный суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который год назад закидал обломками кирпича автомобиль ППС на улице Дегтярева. Мужчина ближайшие два с половиной года проведет в колонии строго режима.

– 7 января 2022 года Цеденов распивал спиртное в подъезде жилого дома по улице Дегтярева, нарушая общественный порядок. О шуме жильцы дома сообщили в полицию, в результате чего на место происшествия прибыли сотрудники ППС, – говорится в материалах уголовного дела. – Однако в ответ на законные требования сотрудников полиции Цеденов несколько раз бросил обломок кирпича в кузов патрульного автомобиля, причинив повреждения, препятствующие его эксплуатации. После этот он попытался скрыться.

Один из инспекторов бросился догонять дебошира, но Цеденов не планировал сдаваться без боя и ударил кулаком в грудь сотрудника полиции.

Известно, что в ходе судебных разбирательств 27-летний волгоградец принес свои извинения сотруднику МВД, однако получил срок за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Также мужчину признали виновным в умышленном повреждении машины ППС.

– Как установлено расследованием, стоимость восстановительного ремонта служебного транспортного средства составляет 53 345 рублей. Судом в пользу потерпевшего ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Волгоградской области» взыскана сумма причиненного материального ущерба, а Цеденов осужден по ч.1 ст.318 УК РФ и ч.1 ст.167 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что у волгоградца по закону есть время обжаловать приговор.