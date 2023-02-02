В Волгограде подошли к концу торжественные мероприятия, приуроченные празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Финальным аккордом, сообщает ИА «Высота 102», стал грандиозный артиллерийский салют на центральной набережной города-героя. Десятки тысяч волгоградцев и гостей города стали его зрителями.





Как и обещали организаторы, за 15 минут до начала пиротехнического музыкального спектакля на террасе набережной на больших экранах, установленных у пропилеев перед центральной лестницей, началось аудиовизуальное произведение «Минута молчания». Первые залпы салюта прогремели в 21.00.

Для создания масштабного и объемного фейерверка были использованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа — 300 метров.





Напомним, что сегодня праздничные мероприятия начались с военного парада на главной площади города-героя. Каким увидели парад Победы в Сталинграде волгоградцы и зарубежные гости — читайте в отдельном материале.

Во второй половине дня в город на Волге прибыл президент России. Глава государства возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане. Затем Путин выступил перед собравшимися в Центральном концертном зале Волгограда с речью по случаю празднования 80-летия Победы под Сталинградом, а после встретился с представителями общественных и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»