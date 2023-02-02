Общество

Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютом

Общество 02.02.2023 22:02
0
02.02.2023 22:02


В Волгограде подошли к концу торжественные мероприятия, приуроченные празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Финальным аккордом, сообщает ИА «Высота 102», стал грандиозный артиллерийский салют на центральной набережной города-героя. Десятки тысяч волгоградцев и гостей города стали его зрителями. 


Как и обещали организаторы, за 15 минут до начала пиротехнического музыкального спектакля на террасе набережной на больших экранах, установленных у пропилеев перед центральной лестницей, началось аудиовизуальное произведение «Минута молчания». Первые залпы салюта прогремели в 21.00. 

Для создания масштабного и объемного фейерверка были использованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа — 300 метров.


Напомним, что сегодня праздничные мероприятия начались с военного парада на главной площади города-героя. Каким увидели парад Победы в Сталинграде волгоградцы и зарубежные гости — читайте в отдельном материале. 

Во второй половине дня в город на Волге прибыл президент России. Глава государства возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане. Затем Путин выступил перед собравшимися в Центральном концертном зале Волгограда с речью по случаю празднования 80-летия Победы под Сталинградом, а после встретился с представителями общественных и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва». 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.02.2023 22:23
Общество 02.02.2023 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 21:36
Общество 02.02.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 21:00
Общество 02.02.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:11
Общество 02.02.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 20:10
Общество 02.02.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:59
Общество 02.02.2023 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:15
Общество 02.02.2023 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 17:00
Общество 02.02.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 16:53
Общество 02.02.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 16:08
Общество 02.02.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 15:17
Общество 02.02.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:52
Общество 02.02.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:06
Общество 02.02.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:55
Общество 02.02.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:52
Общество 02.02.2023 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:23
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира ПутинаСмотреть фотографии
22:02
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютомСмотреть фотографии
21:36
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в ВолгоградСмотреть фотографии
21:00
Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видеоСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:10
Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробкиСмотреть фотографии
17:59
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдетсяСмотреть фотографии
17:15
Город в руинах и 33 жителя: в Москве открылась экспозиция «Сталинград сражается»Смотреть фотографии
17:00
С каскадерами и спецэффектами «Мосфильма»: под Сталинградом воссоздали эпизод операции «Кольцо»Смотреть фотографии
16:53
Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:30
«У русских есть историческая миссия»: парад Победы в Сталинграде глазами волгоградцев и зарубежных гостейСмотреть фотографии
16:08
Правительство РФ на 828 рублей увеличило пособие на погребение пенсионеровСмотреть фотографии
15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратноСмотреть фотографии
12:27
«Накормят кашей и покажут бункер»: в Комсомольском саду Волгограда открылся «Солдатский привал»Смотреть фотографии
11:54
В Нехаевском районе Волгоградской области похоронили троих погибших на СВОСмотреть фотографии
11:36
Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:19
Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военныхСмотреть фотографии
10:23
«Приехали даже из Мьянмы»: иностранные делегации поднялись на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайнСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревьяСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть домаСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт работает по спецрасписаниюСмотреть фотографии
08:31
Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакльСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 